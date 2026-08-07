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'Vamos a Ver' ha conectado en directo con Madeira ante los numerosos indicios que apuntan a la posible celebración de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez durante este fin de semana.

La prensa británica ha asegurado que el enlace se celebrará mañana, sábado, en la isla natal del futbolista, aunque ninguno de los protagonistas ha confirmado esta información. Desde el programa han explicado que la catedral de Funchal se ha reservado entre las dos y las cuatro de la tarde: “La catedral se ha reservado con otros nombres y nos han explicado que lo han hecho por privacidad”. Una reportera del programa ha añadido que: “Todo nos ha hecho pensar que la llegada de la familia a Madeira se ha producido en cualquier momento”. Mientras tanto, el entorno de la pareja también ha mantenido el silencio, aunque los colaboradores han mantenido muy presente que se comprometieron hace justo un año.

Las pesquisas también se han centrado en el Hotel Savoy Palace, donde las dos últimas plantas se han reservado para un evento privado y donde la azotea permanece cerrada desde mañana al mediodía hasta la noche del domingo: “La azotea se ha cerrado y allí se ha podido celebrar el convite”. Asimismo, la reportera ha precisado que: “El aforo se ha limitado a entre 50 y 150 personas, por lo que la lista de invitados se habría reducido bastante”. Paralelamente, también se ha conocido que el avión privado de Cristiano Ronaldo ha permanecido inicialmente en Madrid y que el futbolista ha desactivado el sistema de localización GPS, un detalle que ha alimentado aún más las especulaciones sobre sus movimientos.

Cristiano Ronaldo habría desactivado el GPS de su avión privado para que no le pudieran localizar.

A todos estos indicios se han sumado nuevas medidas de seguridad en los alrededores del hotel y de la avenida principal, donde las autoridades municipales han previsto restricciones al tráfico para evitar aglomeraciones. Los colaboradores de 'Vamos a Ver', han coincidido en que las señales se han acumulado durante las últimas horas, aunque también han recordado que la familia del jugador desmintió anteriormente una boda este año. Todos los indicios se han reunido para un gran evento, aunque la pareja no haya confirmado absolutamente nada y la expectación se ha mantenido intacta a la espera de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez despejen definitivamente todas las incógnitas.