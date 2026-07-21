Compartir







La nueva medida de Renfe que permite viajar con perros de hasta 40 kilos en un vagón específico ha sentado el debate en 'Vamos a ver', donde los colaboradores han analizado tanto las ventajas como los posibles inconvenientes de la iniciativa. Borja Méndez ha defendido la decisión y ha asegurado que: “A mí me parece perfecto, considero que es muy difícil viajar con perros grandes y esta iniciativa me parece bien”. También ha destacado que el vagón específico ha ofrecido garantías de limpieza y seguridad para los viajeros. Sin embargo, Patricia Pardo ha pedido equilibrio y ha afirmado que: “También hay que hacer que prevalezcan los derechos de las familias”. Además, la presentadora ha insistido en que “alguien tiene que decir hasta aquí con la humanización de los animales”.

Patricia Pardo: "También hay que hacer que prevalezcan los derechos de las familias"

El debate también ha puesto el foco en la convivencia entre pasajeros con y sin mascotas. Borja Méndez ha reconocido que la medida resulta positiva porque los viajeros conocen de antemano si en el vagón viaja algún perro, aunque también ha advertido: “No todos los perros ni todos los dueños de perros están preparados para compartir el espacio con otras personas". Adriana Dorronsoro también ha alegado la existencia de posibles alergias de algunos pasajeros o incluso el miedo a los animales: "A mí no me haría ninguna gracia viajar en el mismo vagón que un perro de 40 kg". Patricia Pardo, por su parte, ha explicado que ella ha cambiado su visión desde la llegada de su mascota, aunque ha querido marcar diferencias y ha declarado: “A mi perrita Meiga la quiero muchísimo, pero mis hijos son mis hijos”. Además, ha reiterado que el respeto a las personas ha debido mantenerse como prioridad.

Los colaboradores también han valorado las estrictas condiciones que Renfe ha establecido para garantizar la seguridad y la higiene durante los trayectos. Borja Méndez ha subrayado que los propietarios deben mantener unos estándares elevados de limpieza y Adriana Dorronsoro ha señalado que la medida funciona siempre que las normas se respeten. Patricia Pardo, por su parte, ha reconocido que las medidas le han parecido acertadas porque “todo ha estado muy limpito, muy ordenado y muy seguro”, aunque ha mantenido su postura sobre la necesidad de encontrar un equilibrio entre el bienestar animal y los derechos del resto de viajeros.