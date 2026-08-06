Carmen Borrego: "Mi hermana y yo somos muy distintas. Terelu es bastante marimandona"

Compartir







Durante años, la relación entre Terelu Campos y Carmen Borrego ha quedado marcada por el papel de hermana mayor y hermana pequeña que ambas han desempeñado dentro del conocido clan familiar. Mientras Terelu ha ocupado habitualmente el foco mediático, Carmen ha reconocido que esa situación le ha pesado en numerosas ocasiones. Carmen Borrego ha expresado que: “Sí me ha dolido que haya mucha gente que haya pensado que mi hijo y yo hemos sido de segunda e incluso de tercera”. La colaboradora también ha querido dejar claro que esa percepción no ha partido de su entorno más cercano y ha afirmado que: “Mi familia no me ha considerado nunca de segunda”. Durante años, la han señalado como una “Campos de segunda”, una etiqueta que ha acompañado su trayectoria pública.

Carmen Borrego: “Sí me ha dolido que haya mucha gente que haya pensado que mi hijo y yo hemos sido de segunda e incluso de tercera”

Sin embargo, los últimos acontecimientos han evidenciado que Carmen Borrego ha decidido reivindicar el lugar que ha considerado suyo. Durante un reciente cara a cara con su hermana, la colaboradora mostró una actitud más firme y ha reclamado su espacio. Carmen Borrego recordaba cómo ha vivido la relación entre ambas desde la infancia y ha confesado que: “Mi hermana me ha impuesto. De siempre”. Incluso compartió una anécdota de su niñez: “Jugábamos a profesoras y alumnos, me tenía toda la tarde haciendo dictados y cuentas. Y cuando me tocaba a mí ser la profe, decía que ya no quería jugar más”. Con esas palabras, puso de manifiesto la influencia que Terelu ha ejercido sobre ella desde pequeñas.

Pese a todo, Carmen Borrego ha insistido en que nunca ha pretendido competir con su hermana, aunque sí ha querido destacar que ha llegado el momento de ocupar un lugar propio. La colaboradora ha señalado que: “Mi hermana ha sido una grandísima profesional de este medio y yo siempre le he dado su sitio”. Al mismo tiempo, ha reivindicado su trayectoria y ha subrayado que: “Yo llevo muchos años en el medio y también he tenido derecho a tener mi sitio”. Finalmente, Carmen ha defendido la diversidad de caracteres dentro de la familia y ha concluido que: “He aprendido a relativizar y he aprendido que no nos hemos tenido que llevar la familia por delante por no estar de acuerdo”. Sus palabras han reflejado que ya no quiere sentirse a la sombra de Terelu y que apuesta por reivindicar su propia identidad pública.