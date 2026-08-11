Equipo Outdoor 11 AGO 2026 - 19:17h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido con sus seguidores todos los detalles de la fiesta que ha organizado para celebrar su 27º cumpleaños

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María Aguilar ha celebrado su 27º cumpleaños por todo lo alto, con una fiesta pensada hasta el más mínimo detalle. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que tras el programa ha estado reconstruyendo su vida como creadora de contenido, ha compartido con sus seguidores todo el proceso de organización de una cena muy íntima, reservada solo para 13 invitados.

"Mi inspiración es hacer una cena súper íntima, de muy poquita gente", explicaba la malagueña antes de la celebración, dejando claro que cada detalle debía reflejar su propia personalidad. No es la primera vez que la creadora de contenido se implica a fondo en los preparativos de una celebración, ya que hace poco ayudó a su amiga Marieta con los preparativos previos a su boda. Para su propio cumpleaños, ha apostado por una estética muy femenina y romántica, en tonos rosa empolvado y blanco.

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En la entrada, los invitados fueron recibidos con un cóctel rosa servido en copas Martini. La fiesta contó además con un espectacular photocall con un fondo rosa, un arco de globos y un neón con el mensaje “Happy Birthday”, además de un enorme número 27 luminoso. También hubo una mesa de chuches, con algodón de azúcar, palomitas y golosinas personalizadas, aunque, según señaló la propia María, “no era muy grande porque éramos solo 13 personas”.

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La mesa lució un mantel blanco con un camino de tela rosa de extremo a extremo, flores, cubertería dorada y numerosas velas, todo ello sumando un presupuesto de 247,63 euros solo en decoración. Cada uno de los invitados encontró en su sitio una cajita rosa con un regalo personalizado y una tarjeta de agradecimiento, en la que María escribió: "Este año no he sido una persona fácil de acompañar y, pese a eso, nunca me habéis soltado de la mano".

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Para la cena, la influencer optó por un menú que combinaba lo informal con lo elegante: empanadas, tortillas de patata, una ensaladilla rusa preparada por su propia madre, tabla de quesos y hasta 64 piezas de sushi, con un gasto de 225 euros. El broche final llegó con dos tartas, una Red Velvet y otra de Carrot Cake.

Para la ocasión, María eligió un vestido largo de ganchillo en color negro, con escote halter en V, detalle de lentejuelas en el busto y espalda descubierta. Su precio es de 29,95 euros, encajando con su gusto habitual por marcas asequibles y looks que después comparte con sus seguidores en redes.

En el momento de soplar las velas, María quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a todos los presentes: “Este año ha sido muy complicado, no ha sido fácil volver a encontrarme”. La influencer reflexionó sobre el amor recibido en los meses más duros: “El amor se recibe de muchas maneras, y nunca me ha faltado cariño porque siempre he tenido a alguien”. “Fue un cumpleaños que literalmente había soñado”, confesó, cerrando así una celebración muy especial para ella.