Agencia EFE 12 AGO 2026 - 13:04h.

La Fundación Los Santos es una entidad que busca apoyar a niños con autismo y a sus familias a través de recursos, oportunidades educativas y programas comunitarios

La idea parte de la experiencia personal del cantante como padre de un niño con autismo, lo que le ha permitido conocer los desafíos que enfrentan también los familiares

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El cantante estadounidense de origen dominicano, Romeo Santos, ha anunciado la creación de la Fundación Los Santos, una entidad que busca apoyar a niños con autismo y a sus familias a través de recursos, oportunidades educativas y programas comunitarios. Así lo ha anunciado en sus redes sociales, una idea que surgió a partir de la experiencia personal de Santos como padre de un niño con autismo.

"Esta fundación es profundamente personal para mí", ha afirmado el artista en un comunicado, en el que ha explicado que su experiencia familiar le ha permitido conocer los desafíos que enfrentan las personas que tienen a su cargo niños con autismo.

Una fundación dedicada a "empoderar a los niños con autismo"

El conocido como 'Rey de la Bachata', ha señalado que durante años tuvo la intención de crear una iniciativa que pudiera beneficiar a otras familias y contribuir a generar una mayor comprensión sobre el autismo.

La fundación prevé así otorgar subvenciones, establecer alianzas con otras organizaciones y respaldar programas relacionados con la educación, el desarrollo social y el acompañamiento de niños con autismo.

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Entre las prioridades iniciales figuran los centros de recursos para familias, programas educativos y de desarrollo social para niños, así como proyectos en colaboración con escuelas y organizaciones comunitarias.

La Fundación Los Santos también organizará encuentros privados para reunir a personas y líderes interesados en apoyar iniciativas relacionadas con su misión. Santos realizará además una contribución personal a la organización.

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Uno de cada 31 niños de ocho años es diagnosticado con autismo

De acuerdo con los datos más recientes de la Red de Monitoreo del Autismo y las Discapacidades del Desarrollo (ADDM) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), aproximadamente uno de cada 31 niños de ocho años ha sido identificado con autismo.

La organización considera que esta situación pone de relieve la necesidad de ampliar los recursos y sistemas de apoyo disponibles para los niños con autismo y sus familias.