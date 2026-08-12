Celia Molina 12 AGO 2026 - 13:08h.

El cantante ha asegurado que no verá el eclipse de sol que tendrá lugar este 12 de agosto y que será visible desde España

Llega el día del eclipse total: España, preparada para “una experiencia única”, inicia la cuenta atrás

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Después de la gran expectación que ha generado el eclipse solar de este 12 de agosto de 2026, por fin, ha llegado el gran día. Este miércoles, a partir de las 19:30 horas de la tarde, la Luna se posicionará entre la Tierra el Sol, provocando un eclipse total por el que el cielo se oscurecerá de repente. Un extraordinario evento astronómico que la Agencia Espacial Europea nos invita a vivir como un "sentimiento de pertenencia al cosmos".

Durante los últimos días, y ante la peligrosidad para las retinas que siempre conlleva la observación de un fenómeno como éste, han sido muchos los comentarios que se han vertido en las redes sociales sobre si es conveniente o no verlo.

Por su parte, el Ministerio de Consumo ha recordado, a través de su página web, que el eclipse debe verse con gafas certificadas y recomienda mantenerlas puestas en todo momento, desde el principio hasta el final del evento. Pero hay quienes creen que no debe verse, ni siquiera con el equipamiento adecuado.

"Mal rollo", ha dicho Bosé sobre el eclipse

Uno de ellos Marcos Llorente, que ya ha dicho, con sorna, que no lo verá, y también el siempre polémico Miguel Bosé, que ha dado su opinión a través de un escueto (pero contundente) texto en sus stories de Instagram: "Ni se os ocurra mirar el eclipse. Mal rollo. Malas consecuencias", ha dicho el cantante.

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Esta declaración ha llegado después de la polémica que generaron sus últimas palabras sobre la oleada de incendios que ha sufrido (y sigue sufriendo) España. "Un verano más, tal y como ya nos tienen acostumbrados los de siempre, España arde en decenas de infiernos. Pero las luminarias del medioambiente y del ecologismo, empeñados en vendernos un “clima cambiático” de agenda 2030, impiden y multan el desbroce del campo, pretendiendo desde sus despacho saber más que la gente que desde hace generaciones vive el campo, hace el campo y es del campo", dijo sobre los incendios de Ávila y Madrid.

"Y pasa lo que pasa. Ahora se abren apuestas para ver cuanto tiempo van a tardar en asignar las miles de hectáreas quemadas a proyectos renovables que cambien para siempre el verde naturaleza por el negro placa solar, o el blanco eólico. Espero que en el próximo infierno sean ellos los que ardan", concluyó, siendo este deseo muy criticado por los usuarios de las redes sociales.