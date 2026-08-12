La actriz ha compartido en sus redes sociales un carrusel de imágenes junto a un mensaje en el que asegura que "poco a poco" está retomando su rutina

El desgarrador mensaje de Paula Echevarría en su cumpleaños más amargo tras la muerte de su padre: "Estaré atenta a tu señal"

Compartir







Paula Echevarría está intentando volver a la normalidad después de uno de los golpes más dolorosos de su vida. La actriz ha recurrido de nuevo a las redes sociales para compartir con sus seguidores cómo está afrontando estos días de duelo tras la muerte de su padre, Luis Ángel Echevarría, fallecido el pasado 30 de julio a los 76 años.

Tal y como ha indicado a través de un 'post' de Instagram, su intención es avanzar "poco a poco", una frase con la que ha querido resumir el momento en el que se encuentra: intentando recuperar sus rutinas, disfrutando de los suyos y buscando en su Asturias natal ese refugio que tanto necesita.

En su última publicación, la actriz ha reunido varias fotografías de estos días en Candás, su localidad de origen, donde está pasando el verano acompañada por su familia y sus personas más cercanas.

El carrusel funciona casi como un pequeño diario personal: deporte, comida, mar, hijos, pareja, familia y recuerdos. Diferentes escenas de una vida que continúa, aunque para ella haya cambiado para siempre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Hacer deporte, rodearme de mi manada, empezar a abrir el estómago comiendo rico, la playa de mi pueblo, la playa de mi vida, sumergirme en el mar que me cura y me limpia, buscar entre recuerdos… Poco a poco", escribe Echevarría.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

En las fotografías aparecen algunos de esos pilares que están acompañándola durante estos días: sus hijos, Daniella y Miguel, y su pareja, Miguel Torres, además de otros familiares.

Para la actriz, sus hijos se han convertido en una de las razones para continuar con el día a día incluso en esta etapa tan complicada. La propia Paula alcanzó hace escasos días 49 años en Candás, sin embargo, decidió no celebrarlo dadas las circunstancias y pasar el día acompañada por su familia. Y es que el cumpleaños estuvo inevitablemente marcado por la ausencia de su padre.

Tal y como explicó la propia creadora de contenido, durante 48 años Luis Ángel había tenido una costumbre muy especial: felicitar a su hija a las siete de la tarde el día de su cumpleaños. Por eso, estas nuevas fotografías han cobrado todavía más significado.

Son escenas aparentemente normales -estar con los hijos, comer, salir, hacer deporte- pero que ahora está intentando recuperar tras el deceso de su progenitor.

La pérdida de Luis Ángel Echevarría

El fallecimiento de su padre se produjo el pasado 30 de julio y dejó a la actriz totalmente afectada, quien tuvo que interrumpir sus compromisos profesionales en Madrid para desplazarse inmediatamente a Asturias.

Allí permaneció arropando a su madre, Elena Colondrón, y al resto de su familia durante el velatorio y el funeral celebrados en Candás, la localidad asturiana que siempre ha sido el gran refugio emocional de la actriz. También estuvieron presentes su hija Daniella y Torres, dos de los grandes apoyos de la modelo en una de las semanas más complicadas de su vida.

Días después, al cumplir 49 años, explicó que se encontraba en un momento "difícil" y recordó la tradición de su padre de llamarla siempre a las siete de la tarde para felicitarla. "Hoy es mi cumpleaños... durante 48 años a las 7 de la tarde en punto (hora que naci) recibí un beso, una felicitación, un mensaje o una llamada de mi padre, estuviera donde estuviera.. nunca lo hacía antes de esa hora... Hoy estaré muy atenta a tu señal papá.. sé que encontrarás la forma de hacerlo", narraba Echevarría.

Y es que la relación entre Paula y su padre era conocida desde hace años. Aunque Luis Ángel siempre llevó una vida discreta, alejada del foco mediático, la actriz nunca ocultó la admiración que sentía por él. En sus redes sociales era habitual encontrar fotografías familiares y emotivos mensajes dedicados tanto a él como a su madre.