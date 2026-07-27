Celia Molina 27 JUL 2026 - 11:44h.

El cantante se ha pronunciado en sus redes sociales sobre los tremendos incendios que asolan Ávila y la Comunidad de Madrid

Najwa Nimri estalla por los incendios que devoran España tras quemarse su "refugio" en Ávila: "No voy a parar"

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España se encuentra sumida en una imparable oleada de incendios, siendo el de Burgohondo (Ávila), el peor registrado en nuestra historia, con más de 50.000 hectáreas quemadas. Los bomberos y agentes forestales trabajan noche y día por apagar las llamas, concentradas también en la Comunidad de Madrid, en el área del Embalse de San Juan, donde aún no han sido controladas.

Y mientras las columnas de humo se avistan a cientos de kilómetros de la capital y miles de ciudadanos han sido evacuados precipitadamente de sus casas, el cantante Miguel Bosé ha vuelto a negar el cambio climático en sus redes sociales, así como la efectividad de los planes de Naciones Unidas para proteger el futuro del planeta:

"Que sean ellos los próximos que ardan en el infierno"

"Un verano más, tal y como ya nos tienen acostumbrados los de siempre, España arde en decenas de infiernos. Pero las luminarias del medioambiente y del ecologismo, empeñados en vendernos un “clima cambiático” de agenda 2030, impiden y multan el desbroce del campo, pretendiendo desde sus despacho saber más que la gente que desde hace generaciones vive el campo, hace el campo y es del campo", ha dicho en un texto acompañado de imágenes de los incendios de Ávila y Madrid.

"Y pasa lo que pasa. Ahora se abren apuestas para ver cuanto tiempo van a tardar en asignar las miles de hectáreas quemadas a proyectos renovables que cambien para siempre el verde naturaleza por el negro placa solar, o el blanco eólico. Espero que en el próximo infierno sean ellos los que ardan", ha sentenciado el famoso artista.

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"Asignarán las hectáreas quemadas a proyectos renovables"

No es la primera vez que el autor de 'Amante Bandido' se expresa de esta forma, pues ya negó los efectos del cambio climático durante la riada causada por la DANA en 2024, en la que murieron 237 personas. También ha sido uno de los abanderados de las teorías de conspiración del covid19, asegurando que era un virus inexistente con el que los mandatarios querían controlar a la población mundial.

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Sus últimas palabras han provocado numerosos comentarios en contra, en los que los usuarios le recuerdan que a quienes debería señalar es a los "dirigentes autonómicos" que no han aplicado adecuadamente la Ley de Montes, en materia de prevención de incendios.

En otro sentido, otro personaje famoso que se ha pronunciado sobre los incendios ha sido la actriz Najwa Nimri, cuyo refugio del Valle del Tiétar ha ardido por completo. "Solo confío en los que se están dejando el alma en parar el fuego. Si no peleamos por esto, olvidaos de dar la chapa con vuestros ideales de mierda. Quemasteis todo, basuras, me vais a tener que cancelar, ratas. No no voy a parar, Después de esta, no volvéis a engañarnos. Sin estas reservas no somos nada", ha dicho a través de X, en respuesta a las condolencias que Isabel Díaz Ayuso dirigió a todos los afectados.