Mahi Masegosa reacciona a la filtración del nombre de su bebé con Rafa Moya

Natalia Sette 06 JUL 2026 - 19:16h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela incrédula que han averiguado el nombre de su bebé junto a Rafa sin ella revelarlo

Cronología de la relación de Mahi Masegosa y Rafa Moya: de volar a Honduras a esperar una niña

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Mahi Masegosa y Rafa Moya se encuentran en una nube de felicidad absoluta tras desvelar uno de los secretos mejor guardados de su embarazo. Tras ocho años de sólida relación, la que fuera concursante de 'Supervivientes' y su chico han demostrado estar en su mejor momento al anunciar que están esperando su primer bebé en común .

La pareja decidió compartir con sus seguidores un emotivo y divertido vídeo junto al mar en el que, mediante pintura de color rosa fucsia, descubrían que e l bebé que viene en camino es una niña . Sin embargo, tras la gran fiesta de revelación, la influencer ha vuelto a sus redes completamente estupefacta por lo que ha ocurrido en la sección de comentarios.

Lejos de lo que la diseñadora tenía planeado, la discreción en torno al nombre de la pequeña se ha ido al traste debido al tremendo conocimiento que sus fieles seguidores tienen sobre ella. Al revisar las reacciones de la publicación de la revelación del sexo, Mahi se ha topado con varios comentarios que aseguraban saber el nombre de la bebé.

Comentarios como “Catalina es un nombre precioso” o “¿Y se va a llamar Cati..?” han inundado la publicación, repitiéndose en varios mensajes más que daban por hecho que la niña se llamará Catalina. Ante semejante "filtración", Mahi Masegosa no ha podido quedarse callada y ha mostrado su incredulidad a través de sus ‘stories’ de Instagram.

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“Cuando dijimos en Instagram que lo que venía era una niña, algunos en comentarios adivinasteis el nombre”, ha comenzado diciendo la creadora de contenido con los ojos como platos. La gran incógnita es cómo su comunidad ha sido capaz de averiguarlo. “Si yo no he dicho nada, ¿cómo puede ser que haya gente que adivinase el nombre?”, se ha preguntado perpleja

La conexión con su público parece ser más profunda de lo que ella misma pensaba. “Algunas personas me conocéis tantísimo que sabíais lo que íbamos a elegir. Todavía no lo he dicho pero alguno ya lo sabe. Me parece muy fuerte”, ha concluido asimilando con humor que sus seguidores son auténticos detectives.

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Aunque no ha confirmado todavía que el nombre de hija junto a Rafa sea Catalina, todo parece indicar que será así. Ahora solo queda esperar hasta la revelación para saber si sus seguidores tenían razón.