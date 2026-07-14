Equipo Outdoor 14 JUL 2026 - 12:10h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y su pareja, Rafa Moya, han llegado a la semana 21 de gestación y ella sigue compartiendo con sus seguidores cada etapa de su embarazo

Mahi Masegosa reacciona a la filtración del nombre de su bebé con Rafa Moya

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Mahi Masegosa ha compartido en sus historias varias imágenes que no han dejado indiferente a nadie. La exconcursante de 'Supervivientes', que hace apenas unas semanas anunció su embarazo junto a Rafa Moya, ha posado frente al espejo en bikini, mostrando a sus seguidores cómo va evolucionando su barriga. Además, sincera como siempre, ha desvelado cuántos kilos ha cogido en 5 meses de gestación.

Desde el primer momento, la influencer no ha parado de compartir cada etapa de este embarazo con sus seguidores. Ya hace unas semanas confirmaron que esperan una niña en un vídeo que emocionó a sus seguidores. El embarazo también ha tenido sus sustos: en la semana 17, un sangrado la llevó de urgencia al hospital y pasó unas horas de incertidumbre, aunque los médicos descartaron cualquier problema grave. Tanto ella como la bebé están perfectamente.

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Y las fotos en bikini no son novedad. Hace una semana, Mahi publicó un reel en el que se prueba distintos modelos de cara al verano: desde un bikini negro con efecto cut out hasta uno de cuadros vichy rojo, uno rosa flúor con aire de los 2000 o un bandeau marrón terracota. Los enseña todos con la tripa bien visible y sin ningún complejo. Sus seguidores se lo han hecho saber en los comentarios: el embarazo le sienta de maravilla.

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El momento que más emocionó, sin embargo, fue el de la foto del espejo. En bikini 'beige' y con la barriga bien visible, Mahi explicó que Rafa Moya y ella ya llevaban 20 semanas. Es el ecuador del embarazo: la mitad del camino recorrida y la otra mitad por delante, con la llegada de la bebé cada vez más cerca. Rafa no se quedó callado: "Cada día más preciosa", escribió.

Esta semana ha querido repetir el gesto. Ya en la semana 21, ha vuelto a mostrarse en bikini frente al espejo, esta vez aprovechando para hablar sobre los cambios que ha notado en su cuerpo. Ha mostrado su asombro por la capacidad del cuerpo humano y lo dura que tiene la barriga. "Cuando me acostumbro a tenerla así de grande, ya me ha crecido más", ha reconocido entre risas.

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Además, ha contado que ha cogido entre 6 y 7 kilos desde que se quedó embarazada, sobre todo en los muslos, el pecho y la barriga, y ha querido preguntar a sus seguidoras si el metabolismo cambia también después de dar a luz.

La pareja lleva casi ocho años juntos y esta niña será su primera hija en común. Desde que anunciaron el embarazo, en junio, los dos han compartido cada etapa con sus seguidores: el sexo de la bebé, los sustos y ahora el hito de la semana 20.

Quedan unas 20 semanas por delante y Mahi ya ha avisado: tiene pensado documentar cada una. A su lado estará Rafa, que ha acompañado cada momento del embarazo desde el primer anuncio. Sus seguidores llevan el recuento con ella y no tienen intención de perderse ninguna.