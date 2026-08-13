Marta Castro deslumbra con un look amarillo a juego con sus dos hijos

Equipo Outdoor 13 AGO 2026 - 10:00h.

La exparticipante de 'GH VIP' ha compartido una tierna foto en la que luce un look a juego con sus dos hijos, en tonos amarillos y blancos

Rodri Fuertes y Marta Castro cumplen la promesa de cada año en un lugar muy especial para ellos

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Marta Castro ha compartido uno de los momentos más tiernos del verano con sus dos hijos. La exparticipante de 'GH VIP', que hace unos días aclaró junto a Rodri Fuertes si son creyentes tras su visita al Santuario de Covadonga, ha lucido un look a juego con Hugo y la pequeña Covadonga en sus stories, en tonos amarillos y blancos.

Marta y Rodri llevan ya varias semanas instalados de forma temporal en Asturias mientras avanzan las obras de su vivienda en Madrid, donde recientemente visitaron el Santuario de Covadonga junto a la pequeña que lleva ese mismo nombre, disfrutando de un verano muy distinto al que suelen tener en la capital, entre paisajes verdes y un ritmo de vida mucho más tranquilo.

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En medio de este verano asturiano, Marta ha compartido con sus seguidores una divertida imagen en la que luce un look compuesto por una camiseta blanca de tirantes y un pantalón pijamero de rayas en tono amarillo de una conocida marca, con tiro medio y cinturón ajustable de lazadas.

A su lado, su hijo Hugo luce un peto corto a juego en ese mismo amarillo, de la misma firma, con cuello recto, tirantes con cierre tipo jardinera y un bolsillo tipo plastrón en el pecho. “Match”, ha escrito la influencer, un pequeño guiño que resume a la perfección la complicidad entre madre e hijo.

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La cosa no ha quedado ahí. Poco después, Marta ha querido completar la estampa familiar con una segunda imagen en la que aparece también con su hija en brazos, sumando también a la pequeña Covadonga a la combinación cromática con un pelele de punto en tonos crema sobre una camisa blanca de manga larga con pequeños detalles estampados, además de calcetines a juego.

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“Ahora ya estamos todos”, ha escrito junto a la fotografía, dejando claro que la bebé era la pieza que faltaba para cerrar el círculo de esta imagen tan especial para toda la familia.

El resultado es una estampa muy veraniega y cargada de complicidad, en la que Marta ha demostrado una vez más su buen ojo para el estilismo, esta vez aplicado a toda la familia. No es la primera vez que la influencer combina looks con sus hijos, y con este tipo de publicaciones sigue compartiendo con sus seguidores el día a día de una familia cada vez más numerosa y feliz, mientras disfrutan de esta bonita etapa en Asturias antes de instalarse de manera definitiva en su futura casa de Madrid.