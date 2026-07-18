Para qué sirven las pegatinas de citronela que Marta Castro quiere ponerle a sus hijos

Natalia Sette 18 JUL 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' pide ayuda a sus seguidores para encontrar las mejores pegatinas de citronela para sus hijos

Rodri Fuertes responde a las críticas sobre el papel que desempeña en la crianza de su hija

Compartir







Marta Castro se encuentra disfrutando de un verano de lo más especial y diferente. La exconcursante de ‘GH VIP’ y su familia tomó la decisión de poner rumbo a Asturias, donde tienen previsto pasar los próximos meses de verano. Por ello, Marta ha tomado precauciones para que nadie les arruinara las vacaciones. La influencer ha decidido utilizar con sus hijos pegatinas de citronela y explicar el por qué.

El motivo de este traslado temporal no es otro que las profundas reformas que están llevando a cabo en su nueva casa. De este modo, disfrutarán del norte de España y no regresarán a casa hasta que las obras estén completamente terminadas. Aunque está feliz por huir del calor infernal de Madrid, en Asturias se enfrenta a otro gran problema.

PUEDE INTERESARTE Marta Castro habla de un problema de salud que le ha vuelto tras dar a luz

A través de sus ‘stories’ de Instagram, donde habitualmente recomienda multitud de productos infantiles y consejos de maternidad, la influencer ha cambiado las tornas. En esta ocasión, es ella la que necesita desesperadamente la ayuda y los consejos de sus fieles seguidores para combatir una plaga que ya está sufriendo en su propia piel: “Yo ya tengo varios picotazos de mosquitos”.

PUEDE INTERESARTE Marta Castro revela cuántos kilos le faltan por perder tras el embarazo y da consejos sobre la recuperación postparto

Por ello, la asturiana ha lanzado un llamamiento público buscando la mejor protección para sus pequeños: Hugo, que ya tiene 7 años, y la pequeña Cova, nacida el pasado mes de abril. “Necesito que me recomendéis ahora que nos vamos a Asturias las típicas pegatinas que se pegan en la ropa de citronela”, ha solicitado.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Marta ha confesado que nunca las ha utilizado su hijo mayor y qué no sabe cuáles serán las mejores para niños. “Con Hugo nunca las he utilizado, le compré una pulsera”, ha explicado con honestidad. Ahora, ve en los parches la solución ideal tanto para la bebé como para el hermano mayor. “Cova es muy pequeña para ponerle una pulsera o pegar las pegatinas en la ropa y quiero ponerlas en las vestiduras del carro”, ha detallado.

Las pegatinas de citronela son unos parches adhesivos impregnados con el aceite esencial de esta planta medicinal, famoso por sus excelentes propiedades como repelente natural de insectos. Su función principal es enmascarar los olores humanos que atraen a los mosquitos, consiguiendo que estos se alejen sin necesidad de aplicar productos químicos directamente sobre la delicada piel de los niños o lactantes.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Al colocarse sobre los tejidos del cochecito, mantendrán a la pequeña Cova completamente a salvo de las picaduras durante su estancia en Asturias. Sus seguidores no han dudado en llenarle su bandeja de mensajes directos de recomendaciones que Marta acatará.