Celia Molina 12 AGO 2026 - 15:04h.

La creadora de contenido de Guatemala y su pareja han publicado un desgarrador vídeo en el que comunican la muerte de Alanna

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Nathalie Stuhlhofer, reconocida influencer y creadora de contenido guatemalteca de 26 años, ha dado una triste noticia a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, había compartido el día a día de su embarazo y la ilusión que, a ella y a su pareja, el entrenador deportivo conocido como 'Bambi', les hacía la inminente llegada de su hija, Alanna.

Sin embargo, en su último vídeo, Nathalie, que cuenta con más de 100.000 seguidores en TikTok, ha confesado que, en la última etapa de su gestación, han perdido a la bebé, sin dar más información sobre cómo o por qué ha ocurrido:

"Tenemos que comunicaros que nuestra hija falleció y es algo muy duro para nosotros dos, como podrán imaginar. Somos personas públicas y decidimos hacer este vídeo para evitar preguntas lo más posible. Obviamente, nos vamos a tomar un descanso de las redes sociales y, con esta comunicación, pretendemos cerrar el círculo. Tenemos que seguir con nuestra vidas y afrontar nuestras responsabilidades", han dicho los afligidos padres.

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"Alanna, te vamos a extrañar toda la vida"

En el texto que acompaña al vídeo, la influencer ha escrito una carta dedicada a su pequeña, en la que se despide de ella y le da las gracias por los ocho meses que han compartido juntas:

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"Mi preciosa Alanna, te vamos a extrañar toda la vida, gracias por traernos tanta felicidad. No supe que todo lo que hice estos 8 meses iba a cobrar sentido con tu llegada, porque ahora que sé que no llegarás, no le encuentro sentido a nada, pero por ti, mi princesa, prometo salir adelante, prometo convertirme en una mejor persona y llevarte en mi corazón a todas partes", ha dicho.

"Prometo enseñarte el mundo y gozarnos la vida porque sé que vas a estar conmigo en todas partes. Gracias por darme estos 8 meses llenos de ilusión, ternura y sobre todo, amor. Voy a recordar cada patadita que me diste, cada vez que te canté y la emoción de cada día estar más cerca de conocerte. Te amo y gracias por convertirme en mamá, mi mayor ilusión desde que soy pequeña", ha concluido Natasha, que se apartará un tiempo del foco público.

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Antes de despedirse y comenzar su duelo, los padres de la bebé fallecida han dado las gracias a sus seguidores por haber compartido con ellos la emoción del embarazo, así como los planes que tenía esta familia de cara a su futuro más próximo. En las redes sociales, Natasha era conocida por ofrecer contenido de moda y belleza, más aún dada su trayectoria en el mundo del modelaje, llegando a ser Miss Teen Guatemala en el año 2016.