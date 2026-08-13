Rodri Fuertes habla sobre cómo es estar con una persona que ya tiene hijos

Natalia Sette 13 AGO 2026 - 12:41h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' habla abiertamente sobre las razones positivos de conocer a alguien que tenga hijos

Rodri Fuertes y Marta Castro aclaran si creen en Dios: “Lo pedimos y se cumplió”

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Rodri Fuertes y Marta Castro atraviesan un momento pleno tras la llegada al mundo de su primera hija en común y los avances en la reforma de su nuevo hogar . Siempre sincero con su comunidad, el exconcursante de 'Gran Hermano' ha querido hablar abiertamente sobre cómo es estar con una persona que ya tiene hijos tras varios comentarios que lleva recibiendo desde que empezó su relación con la asturiana.

El influencer convive desde hace años con la maternidad de Marta, quien ya era madre de Hugo, de cinco años, fruto de su relación con Fonsi Nieto. Lejos de verlo como una dificultad, Rodri ha querido romper una lanza a favor de las familias compuestas y desmontar los prejuicios que giran en torno a este tipo de relaciones.

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El creador de contenido ha utilizado sus redes sociales para reflexionar abiertamente sobre su experiencia personal conviviendo con el hijo de su pareja. “Estar con alguien con hijos es cargar con una mochila que no te corresponde. Esto es lo que más se suele decir de personas que ya tienen hijos”, ha comenzado diciendo.

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“Hoy te voy a explicar por qué esto no es así. La gente siempre te habla de todo lo que pierdes, ¿pero y de todo lo que ganas?”, ha cuestionado directamente a su comunidad. Para el creador de contenido, formar parte del crecimiento de un niño ha supuesto una vivencia enriquecedora en todos los sentidos.

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“Ver a un niño o a una niña crecer es todo un privilegio, y eso es algo que muy poca gente valora”, ha expresado emocionado sobre el vínculo que mantiene con el pequeño Hugo. Asimismo, Rodri ha destacado que la convivencia le ha servido para descubrir la verdadera personalidad de su pareja antes de dar el paso de tener a su propia hija. “Además, ves cómo es tu pareja con su hijo, y eso te dice mucho sobre la persona”, ha argumentado sobre los valores familiares de la madrileña.

En esa misma línea, el madrileño ha recalcado la gran responsabilidad y confianza que supone este paso dentro de una relacióm. “Cuando alguien te presenta a su hijo, te está confiando lo más importante de su vida, y eso es un privilegio enorme. Te conviertes en alguien muy importante para una persona que no te está eligiendo por obligación sino por elección”, ha afirmado.

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Además, el madrileño ha señalado que observar la faceta maternal de Marta le dio pistas definitivas sobre su madurez emocional. “Ver a tu pareja siendo madre te dice muchas más cosas que años de conversación y además te dice cómo es tu pareja con su expareja, porque en muchas ocasiones los niños se utilizan en contra del otro”, ha continuado diciendo.

Por último, el influencer ha querido compartir las sensaciones que comenzó a experimentar en su día a día una vez empezó a convivir con Hugo. “También entiendes lo que es el amor incondicional, los planes cambian y aprendes a disfrutarlos. Esa sensación cuando te da un beso, un abrazo o te coge de la mano es increíble”, ha confesado.

Con este sincero testimonio, el joven ha querido zanjar las críticas y enviar un mensaje de concienciación a la sociedad. “Me apetecía hablar de esto porque siempre que alguien está con una persona que ya tiene hijos lo primero que dicen es que te estás comiendo un marrón que no es tuyo, que no es la realidad. Estar con una persona que ya tiene hijos tiene más cosas buenas que malas”, ha sentenciado.