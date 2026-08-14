La soberana mantiene desde hace años una relación estrecha con el mundo del cine español

Letizia, la reina más cinéfila: su pasión por el séptimo arte, sus películas favoritas y sus amistades dentro del sector

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No es un secreto que el cine ocupa un lugar muy especial en la vida de la reina Letizia. Y ahora lo ha vuelto a dejar claro, después de salir a la luz una de sus actividades privadas durante su estancia en Mallorca el pasado verano.

Tal y como ha recordado ahora el cineasta José Corbacho en el programa 'A la Cara' de la Cadena SER, la monarca acudió por sorpresa a una proyección del Atlàntida Mallorca Film Fest junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Allí, terminó protagonizando uno de los momentos más espontáneos de la velada: se levantó de su butaca, tomó el micrófono y participó en el coloquio posterior.

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Aquel encuentro dejó además una confesión personal: el deseo frustrado de la esposa del rey Felipe de haberse dedicado al mundo del cine y, concretamente, a la crítica cinematográfica. Un detalle que ahora ha vuelto a cobrar importancia al conocerse más detalles de lo que ocurrió esa noche.

Los detalles de la aparición sorpresa de la reina

El cineasta, que coincidió con Letizia durante la proyección de 'En un lugar de la mente', ha explicado que la visita de las tres mujeres de la familia real fue inesperada para el equipo.

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La película, dirigida por Pep Bonet y protagonizada y coescrita por José Corbacho y Catalina Solivellas, aborda la salud mental a través de un proyecto teatral en el que participan actores con diagnóstico de trastorno mental. La cinta refleja el proceso de creación y representación de una versión de 'El Quijote' y fue rodada en Mallorca.

Corbacho ha relatado que la llegada de Letizia, Leonor y Sofía no formaba parte de ningún protocolo ni de una visita institucional. Todo surgió de manera "improvisada" y el equipo tuvo conocimiento de que las tres acudirían con muy poca antelación. Y es que la llegada de la reina y sus hijas fue de lo más significativa porque se trataba de una salida privada para disfrutar de una película y no de un acto oficial de la Casa Real.

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Según ha rememorado el humorista, la reina "fue con sus hijas" y la tres se sentaron entre el público, siguiendo la proyección como cualquier otro espectador. Una normalidad que sorpendió a Corbacho. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue lo que ocurrió al finalizar la película, cuando arrancó el turno de las preguntas entre el público. Entre todos los asistentes, levantó la mano una persona: la reina.

"Cuando abrimos el turno de preguntas y el coloquio, la sala estaba en penumbra y se levantó una mujer para intervenir. Yo dije que había una señora que quería opinar, y resultó que esa señora era la reina. Nos hizo una crítica maravillosa, la verdad. Le encantó el proyecto porque siempre ha estado muy implicada con la salud mental", ha contado Corbacho en el espacio radiofónico.

Al acabar el evento, fue entonces cuando la soberana le confesó al humorista que el cine es una de sus grandes pasiones y que le habría encantado dedicarse a la crítica cinematográfica. "Le dije que todavía estaba a tiempo, pero con un pseudónimo", ha explicado.

La reina y el cine

La reina mantiene desde hace años una relación estrecha con el mundo del cine español y el Atlàntida Mallorca Film Fest se ha convertido en una de las citas culturales más habituales de sus veranos en Palma.

De hecho, Letizia regresó este año al festival para clausurar su 16ª edición. El pasado 2 de agosto fue la encargada de entregar el premio Master of Cinema al compositor francés Alexandre Desplat y asistió a la proyección de 'El ser querido', la nueva película de Rodrigo Sorogoyen protagonizada por Javier Bardem.

Desde 2019, Letizia no ha faltado a ninguna edición presencial del festival, una muestra de su interés por el cine y, sobre todo, por las producciones que se alejan de los circuitos más comerciales.