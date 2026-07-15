Carlos Otero 15 JUL 2026 - 09:00h.

Anita Williams asegura estar ilusionada con José Navarro, conocido como el jamonero de los famosos

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La boda de Suso y Marieta parece habernos regalado una de las parejas del verano: la formada por Anita Williams y el encargado de cortar el jamón en el evento nupcial. Tanto le gustó a la ex de Montoya que incluso se lo llevó como acompañante a la boda de Almácor. La verdad es que no resulta extraño que la exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH Dúo' beba los vientos por él: atractivo, misterioso y muy profesional. Conocemos en profundidad a José Navarro, el jamonero de los famosos.

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Empecemos por sus datos personales básicos. José Navarro es natural de Santa Fe, en Granada, y tiene 36 años. Cuenta con una larga trayectoria en el mundo del corte de jamón, un oficio que perfeccionó observando a su padre durante la infancia. Su carrera dio un salto meteórico cuando fue reclutado por el chef José Andrés y pasó de trabajar como charcutero en un supermercado a convertirse en uno de los cortadores de jamón premium más demandados.

Estopa o la Selección Española, entre sus clientes

La nueva ilusión de Anita Williams no parece sentirse especialmente impresionada por la fama de la influencer y su entorno. Al fin y al cabo, ha trabajado con algunos de los nombres más relevantes de la política, la empresa y el mundo del espectáculo.

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En 2025, por ejemplo, cortó jamón para el rey Felipe VI durante una jornada de esquí del monarca junto a varios amigos. "Me sorprendió su cercanía. Parecía una buena persona y tuvo un trato exquisito conmigo y con mis compañeros. Me impactó para bien", contó Navarro en una entrevista concedida a 'La Razón'.

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En sus redes sociales también aparece posando junto a otros nombres conocidos como Iker Casillas, Estopa, los hermanos Márquez, Omar Montes, El Cordobés o varios integrantes de la selección española de fútbol. Entre los eventos más recientes en los que ha ofrecido sus servicios destacan la boda de Makoke o la grabación de un capítulo de 'La que se avecina'.

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Deportista, fashionista y viajero

Las redes sociales de José también revelan que, además de cortar jamón, realiza trabajos puntuales como modelo y es un gran aficionado al fútbol. De hecho, llegó a jugar en categorías andaluzas defendiendo los colores de equipos como el Santa Fe o el Huétor Vega. Además, es muy viajero. Su perfil de Instagram recoge escapadas a destinos como Estados Unidos, Francia, Austria o Italia, reflejando una faceta aventurera que complementa su actividad profesional.

Anita, muy feliz pero con pies de plomo

La llegada de José Navarro a la vida de Anita Williams parece haberla llenado de ilusión. Así se lo contaba ella misma a una reportera de Europa Press este fin de semana, aunque sin la compañía del granadino. "Está en Madrid, pero no me lo he traído porque tendremos que separarnos un poco", explicó.

Aun así, la catalana prefiere actuar con prudencia y no precipitarse a la hora de definir la relación. "Es pronto para hablar de relación. Vamos a dejarlo en amistad o amor de verano. Estamos pasando unos días juntos. A mí me gusta fluir, no me gusta agobiar", aseguró.

Sobre la posibilidad de presentarle a su hijo, la influencer también se mostró cauta: "Mi hijo es lo más importante en mi vida y esta vez quiero ir con pies de plomo. A él le gustan los niños, pero de aquí a que le presente a mi hijo, a lo mejor el año que viene. Pasito a pasito".