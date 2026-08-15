Equipo Outdoor 15 AGO 2026 - 12:00h.

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' vive hoy entre negocios internacionales y los preparativos de su boda, casi cinco años después de su paso por el reality

La nueva ilusión de Naomi Asensi: futbolista y expareja de Gal·la Mora, de ‘La isla de las tentaciones 4’

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Gal·la Mora vive hoy una vida completamente distinta a la que llevaba cuando la conocimos en 'La isla de las tentaciones'. La exconcursante, que celebra su preboda dentro de dos semanas, ha recorrido medio mundo y está a punto de dar el paso más importante de su vida: casarse.

Han pasado casi cinco años desde que Gal·la puso a prueba su relación con el futbolista Nico Craiu en la cuarta edición del reality, tras haberle sido infiel en dos ocasiones. Aquella historia terminó en la hoguera final, y desde entonces la castellonense ha reconstruido su vida por completo.

Lejos de las cámaras, se convirtió en propietaria de un exclusivo conjunto de villas en Indonesia, 'Ohnana Villas', situado en Kuta, en la paradisíaca isla de Lombok, un proyecto que comenzó a gestarse en 2023 y que fue el "pequeño bebé" que hizo realidad su "sueño empresarial".

Su faceta de empresaria no se ha quedado ahí. En enero de este año, Gal·la anunció junto a su socia Clara la creación de Velâme, una empresa dedicada a la organización de eventos como bodas, bautizos y comuniones, un negocio que combina a la perfección con su nueva etapa vital.

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Todo ello sin dejar de lado su faceta como creadora de contenido especializada en viajes, con la que ha recorrido destinos como Dubái, Indonesia y Tailandia en los últimos meses, mostrando a sus seguidores algunos de los rincones más espectaculares del planeta.

En el plano personal, Gal·la también atraviesa un momento dulce. El pasado 23 de julio de 2025, su pareja, Joan, le pidió matrimonio tras una cena romántica, con una puesta de sol como testigo, y hasta le regaló un Darry Ring (un anillo de compromiso que solo se puede regalar una vez en la vida). La pareja, que entonces llevaba dos años juntos, llegó a pasar por una crisis un par de meses después del compromiso, aunque ambos aseguraron que la superarían juntos.

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Pese a la repercusión mediática de Gal·la, Joan ha preferido mantenerse en un segundo plano, alejado por completo del mundo de las redes sociales y sin buscar notoriedad propia. Aun así, no duda en aparecer junto a ella en algunos de sus vídeos, ayudándola en sus proyectos y acompañándola en su día a día, aunque sin asumir un papel protagonista frente a las cámaras.

Después de un tiempo en Los Ángeles, la influencer se encuentra ya inmersa en los preparativos de la preboda, pidiendo consejo a sus seguidores para no dejar ningún detalle al azar. Entre villas de lujo, un negocio de eventos, la vida en Estados Unidos y una boda a la vuelta de la esquina, la vida de Gal·la Mora hoy poco tiene que ver con la joven que llegó a las villas de República Dominicana hace casi un lustro.