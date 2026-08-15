Lidia González 15 AGO 2026 - 09:30h.

El exparticipante de ‘La última tentación’ explica a qué tipo de sector pertenece su peculiar empresa

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Roberto Urbano ha querido hablar de una de las facetas de su vida de la que más orgulloso se siente y lo ha contado todo sobre ello. Después de aclarar lo que realmente tuvo Isa Pantoja cuando Asraf Beno estaba en ‘Supervivientes’, el que fuera participante de ‘La última tentación’ y su novia, Noelia García, cuentan los detalles de su negocio, completamente alejado de la televisión y las redes sociales. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

El creador de contenido ha desvelado todo sobre el peculiar negocio que tiene con su prometida y explica si está teniendo éxito con él: “Gracias a Dios, nos va super bien”. El influencer, que fue pareja de Andrea Gasca en ‘La última tentación’, ha contado exactamente a qué tipo de sector pertenece su empresa y las principales características que ofrecen sus servicios: “Es algo diferente”. La pareja habla del gran reconocimiento que tienen en España por el negocio que tienen en común y hasta dónde han conseguido llegar: “Estamos invitados a la feria de Dubái”.

Roberto Urbano habla del problema de salud que sufre: “Casi muero”

Roberto Urbano también ha compartido con sus seguidores un complicado episodio que vivió y por el que estuvo en grave peligro. El que fuera participante de ‘La última tentación’ habla del problema de salud que sufre por el que casi muere y cuenta el complicado ingreso hospitalario que tuvo que vivir. El creador de contenido desvela el diagnóstico médico de la dolencia que sufre y asegura que ya se ha puesto en tratamiento para solucionarlo.

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Los famosos invitados a la boda de Roberto Urbano y la sobrina de Pilar Yuste

Roberto Urbano y Noelia García se sientan frente a las cámaras de mtmad para contar todos los detalles sobre su enlace. La pareja no solo ha desvelado en qué finca se van a casar, la fecha o el precio que les ha costado la celebración, sino que también ha revelado la larga lista de invitados famosos que van a asistir a su boda. El influencer habla de futbolistas, cantantes o personajes televisivos que van a acudir y se sincera sobre su relación con ellos; además, tampoco se cortan a la hora de decir qué personajes van a estar vetados en su enlace. ¡Dale al play y descubre los nombres, en exclusiva, a través de Mediaset Infinity!