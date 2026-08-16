Elena González 16 AGO 2026 - 13:15h.

La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, perdió al tercer hijo que esperaba junto al presidente del país, Daniel Noboa

Hace unos días, la primera dama publicaba un mensaje sobre la maternidad en Instagram: "Ser mamá cambió mi forma de ser para siempre"

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La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, perdió al tercer hijo que esperaba junto al presidente del país, Daniel Noboa, después de sufrir una complicación durante el embarazo que obligó a someterla a una intervención de emergencia, según informó este sábado la ministra del Gobierno, Nataly Morillo.

"Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi", señaló Morillo en su cuenta de X.

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La funcionaria explicó que Valbonesi fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo y que, "lamentablemente, Stefano falleció".

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Intervención de emergencia a la primera dama de Ecuador

La ministra expresó sus condolencias a la primera dama y a Noboa, y trasladó a la familia presidencial su "respeto, solidaridad y afecto en este momento de profundo dolor".

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Por su parte, la ministra de Educación, Gilda Alcivar, también lamentó la pérdida en la red social X. "Un ángel en el cielo para ambos. Mi más sentido abrazo para el presidente Daniel Noboa y la primera dama Lavinia Valbonesi en este momento", escribió.

Además, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, trasladó su "abrazo solidario" a Valbonesi y Noboa ante una "pérdida irreparable"; y la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert, señaló que "Ecuador los acompaña con respeto y fortaleza".

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Como señal de duelo, la bandera del Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia ecuatoriana en Quito, permanecerá a media asta durante tres días.

El mensaje sobre la maternidad que publicó Lavinia Valbonesi en Instagram

Unos días antes de la noticia, la primera dama de Ecuador publicaba en su perfil de Instagram un mensaje sobre la importancia de la maternidad: "Ser mamá cambió mi forma de ser para siempre. Gran parte del trabajo que hacemos nace de ese sentimiento".