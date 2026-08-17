El futbolista y la empresaria contrajeron matrimonio el pasado 11 de agosto en el salón de su casa de verano en Cascais, Portugal, rodeados de sus cinco hijos

Las primeras imágenes de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: dónde se celebró y qué estilismo escogieron

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han decidido convertir uno de los días más importantes de su historia de amor en algo mucho más íntimo de lo que nadie esperaba.

La pareja se casó el pasado 11 de agosto, en una ceremonia privada celebrada en el salón de su casa de verano en Cascais, Portugal, rodeados de sus cinco hijos y lejos del gran despliegue de invitados y famosos que durante semanas había alimentado los rumores sobre su enlace.

Ahora, ambos han contado en exclusiva a 'Vogue' cómo fue el día y han revelado algunos de los detalles más personales de su boda y de su futuro juntos.

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El doble significado de la fecha del 'sí, quiero' y el guiño a su primer encuentro

La fecha elegida tuvo doble significado. El 11 de agosto no solo marcaba exactamente un año desde que Georgina anunció públicamente su compromiso con el futbolista, sino que coincidía con una fecha todavía más especial: el décimo aniversario del día en que se conocieron en una tienda de Gucci de la calle Serrano, en Madrid.

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Es decir, Cristiano y Georgina decidieron casarse exactamente 10 años después de aquel primer encuentro que cambió sus vidas. Por eso, hubo una firma de moda que tenía que estar presente: Gucci.

El vínculo con Gucci fue uno de los grandes guiños de la boda. Georgina lució un conjunto blanco de falda de seda faille y zapatos a juego de satén, mientras que Cristiano apostó por un traje de algodón en tono beige claro, ambos diseños de Gucci. Los cinco hijos también llevaron estilismos a juego de la marca de lujo.

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Así, la pareja quiso cerrar el círculo de su historia de amor regresando, al menos de una forma, al lugar donde comenzó todo.

En agosto de 2016, el futbolista entró en aquella tienda de Gucci acompañado por su hijo Cristiano Jr. Georgina trabajaba entonces como dependienta y, curiosamente, aquel día ni siquiera estaba previsto que trabajara: había acudido para cubrir a una compañera. Para ella, aquello fue una cuestión de "destino", ha afirmado a la mencionada revista. "Estaba de espaldas a ella y entonces me giré y la vi. Nuestras miradas se cruzaron, y a partir de ese momento fue un sueño", ha rememorado Cristiano.

El director artístico de la firma, Demna, ha explicado que para él era "muy especial" vestirles porque su historia había comenzado en una tienda de la marca. La idea era cerrar un círculo.

En el salón de casa y con sus hijos como protagonistas

Frente a la boda multitudinaria que muchos imaginaban para una de las parejas más famosas del mundo, Cristiano y Georgina optaron por algo radicalmente diferente: casarse en el salón de su casa de Cascais.

La ceremonia civil fue extremadamente íntima y contó con la presencia de sus cinco hijos: Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda. Los pequeños tuvieron un papel protagonista y vistieron también a juego para la ocasión.

Georgina ha explicado que, aunque de niña soñaba con "el castillo más grande, el carruaje más lujoso, el vestido más largo y una corona llena de diamantes", con los años ha cambiado su manera de entender ese momento.

"Quiero algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa. Porque castillos, casas, islas, caballos, coches: todo eso lo tenemos al alcance de la mano cada día. Pero algo íntimo... eso es más inusual para nosotros", ha sostenido.

La elección del salón también tiene un significado familiar. Es el espacio donde desayunan, comen y cenan juntos, donde transcurre su vida cotidiana. Georgina quería que, cuando sus hijos sean mayores, pudieran recordar que en aquella misma mesa tuvo lugar algo extraordinario: los votos matrimoniales de sus padres.

Después de la ceremonia

La boda no terminó en casa. Después del enlace civil, la familia se desplazó hasta el Santuario de Nuestra Señora de Fátima, situado aproximadamente a una hora de distancia, para recibir la bendición religiosa.

La pareja acudió a una pequeña capilla que fue cerrada para ellos con el objetivo de evitar las aglomeraciones. Allí tuvo lugar uno de los momentos más emotivos para la empresaria.

La modelo ya había visitado Fátima anteriormente, pero nunca había estado en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores, donde se celebró la misa después de la bendición. Al entrar, ha asegurado que "no necesitaba nada más: a mi esposo, a mis hijos, nuestro hogar, nuestra fe y nuestro amor".

La emoción fue una de las grandes protagonistas de la jornada. Después de haber mantenido durante tanto tiempo en secreto los detalles de su boda, la propia Georgina reconoció a 'Vogue' al día siguiente que el enlace había sido exactamente como lo había imaginado. "Íntimo, lleno de amor y con nuestra familia como protagonista principal. No pude contener las lágrimas".

Las imágenes y el vídeo compartidos por la revista muestran esa emoción de Georgina durante uno de los momentos más importantes del día. También se puede ver a la pareja compartiendo un beso y celebrando juntos el comienzo de esta nueva etapa.

Las joyas

Pese a que la boda fue íntima, la creadora de contenido no renunció a uno de los elementos que más caracterizan su estilo: las joyas.

Además de su espectacular anillo de compromiso, la empresaria ha incorporado a su joyero un impresionante collar Garden of Kalahari de Chopard, cuyo protagonista es un diamante brillante de 50 quilates, de color D y pureza impecable.

La pieza pertenece a una colección nacida a partir de un excepcional diamante en bruto de 342 quilates descubierto en Botsuana.

Sin luna de miel y la gran celebración

Quienes esperaban ver a Cristiano y Georgina poner rumbo a un destino paradisíaco después de la boda tendrán que esperar.

La pareja no ha planeado una luna de miel porque los compromisos profesionales del futbolista se lo impiden. Cristiano tenía que regresar a Riad al día siguiente y la temporada comenzaba prácticamente de inmediato: su equipo iniciaba la competición el 15 de agosto.

Eso sí, el portugués ha encontrado una manera muy romántica de restarle importancia a la ausencia de viaje: "Cada día es una luna de miel", ha indicado.

Aunque la ceremonia del pasado 11 de agosto fue su boda oficial, no tiene por qué ser la única celebración. Georgina ha confirmado que en el futuro habrá una celebración mucho más grande con familiares y amigos.

La pareja ha elegido ahora la intimidad debido a un año tan intenso marcado por trabajo, competiciones y sus hijos, pero no ha renunciado a la posibilidad de organizar más adelante la gran fiesta que muchos habían imaginado.

Por el momento, han dejado claro que pretenden hacer una gran celebración, aunque no han querido revelar más detalles al respecto.

¿Más hijos?

La conversación sobre el futuro también ha dejado la puerta abierta a una posibilidad que llevaba tiempo sobrevolando a la familia: ampliarla todavía más.

Preguntados directamente sobre si tendrían más hijos, Cristiano ha respondido que "nunca digas nunca", mientras que Georgina ha reconocido que tener otro bebé ahora mismo sería demasiado para una casa en la que ya hay cinco niños, aunque no lo descarta.

La empresaria ha explicado que cuando los más pequeños tengan 15 o 16 años ellos seguirán siendo jóvenes y que, por eso, no descarta volver a ser madre. "No puedo imaginarme sin niños pequeños", ha aseverado.