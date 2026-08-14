El futbolista y la empresaria se dieron el 'sí, quiero' el pasado 11 de agosto, justo un año después de anunciar su compromiso

La boda secreta de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: de la fecha clave en la que se han casado al lugar escogido

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La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya no guarda tantos secretos. Después de que la pareja sorprendiera el pasado 11 de agosto al anunciar que había contraído matrimonio en una ceremonia íntima en Portugal, ahora han salido a la luz nuevos detalles acerca del enlace.

Ha sido el programa de Telecinco, 'El verano se mueve', el medio que ha conseguido acceder al documento del Registro Civil y ha puesto nombre, hora y lugar a uno de los acontecimientos más herméticos del verano.

El documento, mostrado este pasado jueves, 13 de agosto, ha permitido conocer novedades sobre cómo fue el esperado 'sí, quiero' del futbolista y la empresaria. Y, más allá de la multitudinaria boda que muchos podían imaginar para una de las parejas más mediáticas del mundo, Cristiano y Georgina optaron por todo lo contrario: una ceremonia civil reducida a su círculo más cercano y celebrada prácticamente en secreto.

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La hora y el lugar del 'sí, quiero'

La primera gran incógnita que ha quedado resuelta es la fecha y, sobre todo, la hora. Cristiano y Georgina se casaron el martes, 11 de agosto, a las 13:30 horas, según la documentación difundida por el programa de Ion Aramendi.

No se trató de una fecha elegida al azar. Exactamente un año antes, el 11 de agosto de 2025, la pareja había anunciado públicamente su compromiso matrimonial. De esta manera, el enlace llegó justo cuando se cumplía el primer aniversario de aquella noticia con la que Georgina mostró por primera vez su espectacular anillo de compromiso.

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La boda se celebró en Cascais, en Portugal, una localidad vinculada a la nueva vida de la pareja en su país. La documentación apunta además a la propiedad que Cristiano y Georgina tienen en la zona, su espectacular mansión de Quinta da Marinha y una de las más exclusivas de la pareja, como escenario de la ceremonia.

Solo cuatro testigos y sus cinco hijos

Si hay un aspecto que demuestra hasta qué punto quisieron proteger su intimidad es la lista de invitados. El documento del Registro Civil revela que solo cuatro personas actuaron como testigos del matrimonio, además de los cinco hijos de la pareja.

La primera de ellas es Ivana Rodríguez, hermana de Georgina. Su presencia tiene un significado especial por la estrecha relación que mantienen ambas. Ivana ha formado parte durante años del entorno más cercano de la modelo y ha estado presente en numerosos momentos importantes de su vida.

El segundo testigo es Miguel Paixão, uno de los grandes amigos de Cristiano Ronaldo. Ambos se conocieron durante la etapa del futbolista en el Sporting de Lisboa y su relación se ha mantenido durante décadas. Paixão no es solo una persona de confianza del delantero, también está vinculado a sus negocios y ha colaborado en la expansión internacional de la marca CR7.

Los otros dos nombres son mucho más desconocidos para el gran público: José y Mónica, madre e hijo y españoles, relacionados con el mundo de la joyería y descritos en el programa como amigos íntimos de Georgina. Su elección evidencia que la pareja quiso rodearse solo de personas de máxima confianza.

Así, el reducido grupo que estuvo presente quedó formado por Cristiano, Georgina, sus cinco hijos -Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda- y los cuatro testigos.

Casados en régimen de gananciales

Además, Cristiano y Georgina se han casado en gananciales, es decir, que las ganancias y los beneficios obtenidos por ambos durante el matrimonio pertenecen a ambos por igual. Los préstamos, hipotecas o gastos contraídos durante el matrimonio también se comparten entre ambos.

Mientras tanto, lo que cada uno tenía antes de casarse, y también los bienes recibidos después por herencia o donación, son bienes privativos.

Si se disuelve su matrimonio por divorcio o fallecimiento, en ese momento, los bienes comunes se dividen a partes iguales entre los dos cónyuges o los herederos.

Alejados del foco mediático

El enlace nupcial no pudo ser más diferente a lo que cabría esperar de una boda protagonizada por una estrella mundial del fútbol y una de las influencers más conocidas.

La pareja consiguió mantener en secreto tanto la fecha como el lugar exacto hasta después de haberse casado. De hecho, durante las semanas previas se sucedieron un sinfín de rumores sobre dónde podría celebrarse el enlace, mientras Cristiano y Georgina mantenían el silencio y evitaban confirmar cualquier información.

Finalmente, fueron ellos mismos quienes despejaron el misterio al compartir en redes sociales una imagen de sus manos entrelazadas mostrando sus alianzas, acompañada del mensaje 'C y G', confirmando que ya eran marido y mujer después de casi una década de relación.