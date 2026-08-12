El futbolista y la empresaria ya han anunciado que son marido y mujer a través de una imagen en la que muestran sus alianzas

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan en una ceremonia íntima: todos los detalles

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Habían conseguido mantener en secreto hasta el último detalle. Ni una invitación filtrada que permitiera saber más datos de la celebración, ni una lista de invitados, ni una fecha confirmada públicamente. Pero este pasado martes, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo decidieron revelar su mayor secreto: que ya se han casado. Y lo han hecho de una forma que encaja con la manera en la que han protegido algunos de los capítulos más personales de su vida: en una ceremonia íntima, familiar y lejos de los focos.

Tal y como ha trascendido ahora, la pareja se casó este pasado 11 de agosto en Cascais, Portugal, en una ceremonia civil privada a la que asistieron sus cinco hijos. La noticia fue confirmada por el entorno del futbolista y por ellos mismos con una imagen en redes sociales en la que aparecen sus manos entrelazadas y sus nuevas alianzas, acompañada de un sencillo 'C y G', iniciales separadas por un emoji de corazón.

Fecha clave

La elección de la fecha es, además, especial. Exactamente un año antes, el 11 de agosto de 2025, Georgina había anunciado su compromiso con Cristiano con aquella fotografía en la que mostraba el espectacular anillo de pedida mientras escribía: 'Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas'.

Así, el matrimonio ha llegado justo cuando se cumplía el primer aniversario de aquella declaración. Un año después de anunciar que se casarían, dejaron de ser prometidos para convertirse oficialmente en marido y mujer.

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Cascais, el refugio portugués que ya forma parte de su vida

Que el escenario elegido haya sido Cascais tampoco parece casualidad. La localidad portuguesa, situada junto al Atlántico y a unos 25 kilómetros de Lisboa, se ha convertido en uno de los lugares más importantes para la familia. Y es que allí se encuentra su nueva y espectacular residencia de Quinta da Marinha, una de las zonas residenciales más exclusivas de Portugal.

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La vivienda es, por sí sola, casi un símbolo de la nueva etapa familiar. Las informaciones publicadas durante los últimos meses describen una propiedad de aproximadamente 5.000 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 12.000 metros cuadrados, con tres plantas y una ubicación privilegiada muy cerca del océano Atlántico.

El interior respondería al nivel de lujo que cabría esperar de una de las grandes inversiones inmobiliarias de Cristiano. Se han publicado detalles como dos piscinas -una exterior y otra interior-, un cine, gimnasio, sala de masajes y un garaje con capacidad para alrededor de 20 vehículos. También se habla de una enorme suite principal y de acabados de altísima gama, entre ellos mármol italiano.

La vivienda estaría en Quinta da Marinha, un enclave residencial asociado al golf, al lujo y a la costa atlántica, dentro del entorno natural de Sintra-Cascais. Es ese carácter de refugio privado, alejado del bullicio de una gran capital, el que convierte Cascais en un escenario apropiado para una boda que la pareja quería mantener fuera de la agenda mediática.

Sus cinco hijos, los grandes protagonistas de una boda sin invitados famosos

Frente a las bodas multitudinarias que cabría imaginar tratándose de una de las parejas más famosas del mundo, la suya fue todo lo contrario. Según las informaciones publicadas tras el enlace, estuvieron acompañados por sus cinco hijos. Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda fueron los únicos acompañantes familiares mencionados públicamente en la ceremonia.

La decisión encaja con una relación que, pese a estar sometida a la atención internacional, ha colocado a la familia en el centro de su proyecto de vida. Para Cristiano y Georgina, la boda no necesitó una larga lista de celebridades, futbolistas o personajes VIP: fueron sus hijos quienes estuvieron a su lado en el momento de formalizar su relación.

Y ese carácter estrictamente familiar es probablemente uno de los detalles más significativos del enlace. Durante años se había especulado con una boda espectacular, propia de dos personalidades acostumbradas al lujo y a las grandes apariciones públicas. La realidad ha sido mucho más contenida.

Georgina, de blanco, y unas alianzas que hablan por sí solas

La primera imagen oficial de la boda tampoco muestra muchos detalles, solo sus manos, en la que se pueden apreciar las alianzas que ambos llevan después del enlace.

La captura muestra alianzas de oro, de diseño elegante y sin una ornamentación llamativa. Un contraste interesante con el impresionante anillo de compromiso que Cristiano regaló a Georgina un año antes, una pieza cuyo valor fue estimado por diferentes medios en varios millones de euros.

En cuanto al estilismo de la novia, se observa que Georgina acudió vestida de blanco, completando la imagen clásica de una novia aunque dentro de una ceremonia extraordinariamente discreta. Aunque, por el momento, se desconoce qué tipo de look vistió y la firma de la prenda. Habrá que esperar para saber si, en las próximas horas, los protagonistas ofrecen más detalles de su enlace nupcial.