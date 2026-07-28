Equipo Outdoor 28 JUL 2026 - 09:00h.

Repasamos todos los momentos clave de la historia de amor entre Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá desde que se conocieron en 'Supervivientes All Stars'

Miri Pérez se despide definitivamente del 'palomar' con un emotivo video: “He sido tan feliz aquí”

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Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá han confirmado su relación nueve meses después de 'Supervivientes All Stars'. Lo que empezó como un flechazo bajo el sol de los Cayos Cochinos se ha convertido en una historia de amor construida casi en secreto, lejos de cámaras y titulares, hasta el reciente posado que lo ha cambiado todo. Repasamos cómo ha sido el camino hasta llegar hasta aquí.

Septiembre de 2025: un flechazo en pleno salto en helicóptero

Todo arrancó en la segunda edición de 'Supervivientes All Stars', celebrada en Honduras. Alejandro, que llegaba al concurso con un pasado sentimental muy mediático a sus espaldas (estuvo casado con Isa Pantoja y después mantuvo una larga relación con Sofía Suescun), reconoció después haber sentido la conexión con Miri desde el primer momento, durante la prueba de salto en helicóptero con la que arrancaba el concurso. Las primeras noches ya dejaron entrever algo más que compañerismo, con miradas y confidencias que no pasaron desapercibidas para las cámaras.

Octubre de 2025: complicidad, un duelo y una expulsión

Tras la unificación de las playas, la relación entre ambos se hizo innegable: paseos de la mano, confidencias bajo las estrellas, aunque nunca llegó el beso frente a las cámaras. La historia se complicó cuando Alejandro fue expulsado del concurso tras batirse en un duelo de eliminación precisamente contra la persona con la que sentía tanta conexión. Mientras él regresaba a España, Miri continuaba en Honduras, y en plató, los colaboradores de 'Tierra de Nadie' no tardaron en debatir si la historia sobreviviría fuera de la isla.

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2 de noviembre de 2025: la primera cita, con cena y confesiones

Tras la gran final del concurso, ganada por Rubén Torres, el programa preparó una cena romántica para el esperado reencuentro entre ambos. "Qué bien hueles. Estoy muy nerviosa, estás muy guapo", le dijo Miri al verle. Él respondió con timidez: "Estás guapísima. Me pone nervioso esta chica". Durante la cena, ambos confesaron haberse echado de menos, y Alejandro fue muy directo: "Han intentado decirme que no tenía nada que hacer contigo, pero me daba igual".

Miri no se quedó atrás: "La que tengo que decidir soy yo. ¿Qué más da lo que digan?". La conversación subió de tono cuando ella le preguntó entre risas si volverían a dormir juntos, a lo que él respondió: "Ojalá, pero en una cama, con una ducha, sin cámaras".

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Noviembre de 2025: Miri se sincera ante la prensa

Miri terminó el concurso en tercer puesto. Pocos días después, en su primer evento tras Honduras, se sinceró ante la prensa sobre el estado real de la relación. "Con Alejandro va la cosa bien, pasará lo que tenga que pasar, estoy siempre abierta a todo lo que pase", aseguró, reconociendo que hubo "atracción" y una "muy buena conexión" entre ellos.

Aprovechó también para aclarar que seguía siendo amiga de Froilán, con quien se le había relacionado sentimentalmente antes de entrar al concurso, dejando claro que las bromas de Jorge Javier Vázquez dentro del programa no habían afectado a esa amistad.

Diciembre de 2025: el silencio empieza a instalarse

En otro evento, Miri se mostró mucho más hermética al ser preguntada de nuevo por Albalá. "No puedo contar mucho de eso", se limitó a decir, dando el pistoletazo de salida a meses de discreción absoluta por parte de la pareja.

8 de marzo de 2026: la exclusiva que lo destapa todo

El silencio duró hasta que Makoke soltó la bomba en 'Fiesta': "Ya son casi novios formales, están súper enamorados. Bueno, casi novios no, son novios formales", aseguró la colaboradora, que aseguraba conocer de primera mano sus andanzas amorosas. Según explicó, la conquista había seguido su curso lejos de las cámaras desde la propia final del concurso. Ninguno de los dos confirmó la exclusiva de forma directa en ese momento: ella siguió compartiendo su contenido habitual de cocina e influencer, y él redujo su actividad en Instagram.

27 de julio de 2026: la confirmación oficial

Nueve meses después de Honduras, Miri y Alejandro han roto por fin su silencio. Miri ha compartido un vídeo cargado de nostalgia que recupera el momento de la Palapa, cuando Alejandro confesó ante Jorge Javier Vázquez que ella le había dado "mucha alegría y también mucha paz" durante el concurso. El clip salta después al presente: la pareja acurrucada en un selfie, tan cómplice como en Honduras. "Con todo mi ser, Alejandro Albalá", ha escrito la chef junto a las imágenes.

La confirmación ha desatado una lluvia de reacciones cariñosas entre sus excompañeros de concurso. Adara Molinero ha reaccionado con un expresivo "¡Qué fuerte!", Anita Matamoros con un "¡Pues ya estaría!", y también se han sumado Noel Bayarri y la propia hermana de Miri, Blanca Pérez-Cabrero, cerrando así nueve meses de rumores, silencios y complicidad a fuego lento.