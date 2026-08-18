Equipo Outdoor 18 AGO 2026 - 10:01h.

La pareja de 'Supervivientes' ha compartido con humor todos los imprevistos que han vivido al montar una nueva pieza de iluminación para la cocina de 'Villa Playa'

Sofía Suescun y Kiko Jiménez inauguran ‘Villa playa’ y enseñan el espectacular resultado: “Se acaba de hacer realidad”

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Sofía y Kiko la han liado montando la última incorporación a 'Villa Playa'. La pareja de exconcursantes de 'Supervivientes', que hace apenas unos días mostró otra espectacular lámpara escultórica para la escalera de la vivienda, ha compartido con humor todo el proceso de instalación de su nueva pieza de iluminación en la cocina, no exento de imprevistos.

"Confiamos en que podíamos montar esta lámpara tan espectacular, pero fueron surgiendo imprevistos", han confesado en el vídeo, en el que se les ve montando la pieza ellos mismos, sin ayuda de ningún profesional, entre risas y complicidad de principio a fin. La pareja, que meses atrás ya presumió de los más de 4.000 euros invertidos en muebles de diseño para el jardín y la piscina, ha compartido cada paso del proceso, desde intentar centrar la lámpara con respecto al punto de luz del techo, sin éxito en un primer intento, hasta hacer un agujero en la pared que después tuvieron que rellenar con masilla, lijar y pintar para dejarlo perfecto.

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El verdadero reto llegó después, al tener que sostener en alto una pieza de nada menos que 9 kilos de peso mientras terminaban de fijarla. En un momento, la lámpara estuvo a punto de caérseles de las manos, generando algún que otro grito de pánico entre risas. Sudorosos y cubiertos de polvo tras varias horas de trabajo, la pareja ha demostrado que el buen rollo entre ambos no ha faltado en ningún momento del proceso, aunque a costa de terminar bastante más agotados de lo que imaginaban al principio. Pese a todo, han querido dejar claro que, como siempre, consiguieron salirse con la suya.

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La lámpara elegida se trata de una pieza de diseño muy llamativo, formada por un gran dosel ovalado en metal negro del que cuelgan ocho pájaros decorativos con luz LED integrada, conectados mediante cables textiles también en negro. La pieza mide 116 centímetros de largo, 26 de anchura y 15 de altura, y tiene temperatura de luz cálida que aporta un ambiente muy acogedor. Cuenta además con intensidad regulable, y su precio asciende a 1.250 euros.

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Con esta nueva incorporación, Sofía y Kiko demuestran una vez más que prefieren implicarse personalmente en cada detalle de su hogar, por muchos imprevistos que surjan por el camino, sumando así otra pieza de diseño más a una casa que no deja de crecer y evolucionar.