Natalia Sette 13 JUL 2026 - 10:55h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' felicita a su hijo Alejandro desde la distancia y explica el motivo por el que no está con él

La romántica dedicatoria de Jessica Bueno a su novio desde Japón

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Jessica Bueno ha felicitado a su hijo desde la distancia. La que fuera concursante de ‘GH VIP’ ha pasado el quinto cumpleaños de su pequeño Alejandro, fruto de su relación con Jota Peleteiro, quién les está inculcando el islam , separada de él. La influencer ha explicado el motivo y le ha dedicado unas bonitas palabras.

A través de su perfil oficial de Instagram, la expareja de Luitingo ha querido compartir la nostalgia que siente al no poder soplar las velas al lado del pequeño de la casa. “Hoy estoy físicamente en Ibiza pero emocionalmente con él”, ha confesado de lo más tierna en sus ‘stories’ junto a una fotografía en la que aparece disfrutando de la playa.

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La modelo ha querido paliar la distancia dedicándole una preciosa y emotiva carta abierta a su hijo. “Mi niño precioso, el más pequeñito que hoy cumple 5 añitos y está con su familia paterna celebrándolo”, ha escrito con naturalidad, aclarando el motivo por el cual el menor no se encuentra con ella festejando su cumpleaños.

A pesar de las circunstancias, Jessica cuenta ya las horas para reencontrarse con él y celebrar la fecha como se merece. “Prontito llega con mami y podré darle un achuchón enorme”, ha escrito ilusionada. La andaluza ha aprovechado para gritar a los cuatro vientos el profundo amor y la admiración que siente hacia el cumpleañero.

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“No puedo sentirme más orgullosa del niño tan bueno, cariñoso, divertido y especial que eres. Cada día consigues sacarme una sonrisa y llenarme de felicidad”, ha expresado conmovida. Para cerrar este tierno homenaje, la creadora de contenido ha concluido: “Verte crecer es el mayor privilegio de mi vida. Te amo con todo mi corazón”.

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Por su parte, Jota Peleteiro también ha recurrido a sus redes sociales para felicitar al menor en su día grande. El exfutbolista gallego ha subido un ‘storie’ a Instagram en la que se aprecia al pequeño posando sonriente al lado de un enorme globo con el número cinco: “Feliz cumpleaños al Rey de la casa. Mi Alejandrito. Te amo”.

Tras felicitarlo, Jessica Bueno ha seguido compartiendo con su comunidad de seguidores varias instantáneas de su romántica escapada veraniega en Ibiza. La modelo exprime sus días de vacaciones en la playa y desconexión en compañía de su novio, el músico Robert Mendoza, con quien comparte su vida desde hace más de 7 meses.