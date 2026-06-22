Equipo Outdoor 22 JUN 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes', ha compartido en sus stories un momento muy especial con la bebé de su amiga

Aluvión de críticas a Laura Matamoros por un comentario sobre la casita de Bad Bunny: "¿Qué hacen ahí?"

Compartir







Laura Matamoros ha compartido en sus stories un momento que ha emocionado a todos los que lo han visto. La exparticipante de 'Supervivientes' ha posado con la pequeña Cova, la bebé que su amiga Marta Castro tiene con Rodri Fuertes, y lo que ha confesado al publicarlo no tiene desperdicio.

Cova llegó al mundo en abril y desde entonces Marta no ha parado de compartir cada etapa de la bebé con total naturalidad. La exconcursante de 'GH VIP' ha hablado sin tabúes de la pubalgia y la ciática del embarazo, de los kilos que todavía le quedan por perder o de los primeros grandes hitos de la pequeña, como el día que empezó a dormir sola en su habitación.

Un camino que ha recorrido siendo completamente honesta con su comunidad, recordando siempre que llegó hasta aquí tras un tratamiento de FIV con 42 años. Una maternidad que sus seguidoras siguen con admiración.

Marta y Laura llevan años siendo íntimas amigas. La creadora de contenido siempre ha descrito a la hija de Kiko Matamoros como "un torbellino", y las dos han demostrado en más de una ocasión que su vínculo va mucho más allá de los focos: se apoyaron mutuamente cuando ambas rompieron sus relaciones casi al mismo tiempo, y esa complicidad no ha hecho más que crecer. Con la llegada de Cova, Laura ha podido vivir de cerca uno de los momentos más bonitos de la vida de su amiga.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La influencer sabe bien lo que es tener un recién nacido en brazos: es madre de Matías y Benjamín, sus dos hijos con Benji Aparicio. Pero sostener a la bebé de una amiga tiene su propia magia. Y a Laura le llegó de lleno, sobre todo después de una semana muy complicada en la que estuvo desaparecida de las redes por una crisis de asma con la que reconoció haberse "asustado bastante". Hay reencuentros que recolocan todo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La foto la muestra con la pequeña completamente dormida entre sus brazos, vestida de rosa, con esa calma absoluta que solo tienen los bebés cuando se sienten seguros. Laura la sostiene con cuidado, mirándola, y en la imagen se percibe todo lo que después confirmó con palabras. Al publicarla en sus stories, etiquetando tanto a Marta como a Rodri Fuertes, no pudo contenerse: "Y… ayer también me emocioné mucho con este momento", escribió.

Hay imágenes que no necesitan más explicación. Y la de Laura con Cova en brazos, después de todo lo que ha pasado estas últimas semanas, es una de ellas.