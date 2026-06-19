Equipo Outdoor 19 JUN 2026 - 10:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' y el cordobés llevan casi ocho años compartiendo una historia que ha tenido de todo y no para de escribir nuevos capítulos

Primeras imágenes de Mahi Masegosa tras anunciar su embarazo junto a su pareja, Rafa Moya

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Mahi Masegosa y Rafa Moya llevan casi ocho años construyendo una historia que ha tenido de todo: realities, una pedida de mano, una ruptura, la pérdida del padre de ella y una reconciliación que lo cambió todo. Ahora esperan una niña, y el embarazo ya ha traído sus propios sobresaltos. Repasamos cómo han sido estos ocho años juntos.

2019: Rafa vuela a Honduras por amor

La diseñadora se dio a conocer en 'Maestros de la costura' antes de dar el salto a 'Supervivientes 2019', donde quedó cuarta finalista. Se conocieron en 2018 y, aunque al principio su relación pasó desapercibida, fue durante ese concurso cuando el mundo conoció a Rafa Moya: el cordobés acudió a los platós de Telecinco para defender a su novia y fue tal su devoción que viajó hasta Honduras para estar unas horas con ella, aunque aquello le costó el trabajo.

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2020: La pedida de mano bajo el Cristo de los Faroles

Tras la salida de Mahi de la isla, Rafa organizó una sorpresa que marcó un antes y un después. La llevó hasta Córdoba y, bajo el famoso Cristo de los Faroles, le pidió matrimonio con un amigo tocando en directo su canción favorita. "Me ha pedido matrimonio", anunció Mahi emocionada. Una boda que, sin embargo, nunca llegó a celebrarse.

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Diciembre 2020: Ganadores de 'La casa fuerte 2'

La pareja se aventuró juntos por primera vez en un reality en 'La casa fuerte 2' y demostraron que su complicidad iba mucho más allá de las cámaras. El 22 de diciembre de 2020 se proclamaron ganadores y se llevaron a casa 18.500 euros. Naturalidad, amor sin filtros y muchas risas: así los conoció una nueva generación de seguidores.

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Noviembre 2023: Un susto en el hospital

La relación también tuvo momentos de tensión. En noviembre de 2023, Rafa acabó ingresado en urgencias tras sufrir un virus con sangrado que alarmó a todos. "Menudo susto, mucha sangre", explicó Mahi desde el hospital. Recibió el alta pero tuvo que continuar en observación.

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Enero 2024: Rafa pasa por quirófano

No sería la primera vez que Rafa pasaba por una sala de operaciones, ya que años antes se había sometido a un injerto capilar. En enero de 2024, volvió al quirófano para someterse a una rinoplastia ultrasónica y corregir el tabique nasal, lleno de fracturas de viejas lesiones. "Ha sido un trabajo muy complejo", explicó Mahi. Ella estuvo a su lado en todo momento.

2024-2025: El dilema de la maternidad

En septiembre de 2024, Mahi confesó que quería tener un hijo con Rafa pero que le frenaba el miedo a los cambios físicos del embarazo. Le llovieron las críticas, aunque ella misma matizó: "el día que tenga un hijo, probablemente la barriga será lo que menos me preocupe". Los meses siguientes solo acentuaron esa incertidumbre. En abril de 2025, salió llorando del ginecólogo después de que la médico le dijera que si quería ser madre "que lo hiciera ya" y la diagnosticara con indicios de perimenopausia. "Me encuentro muy perdida en la vida", dijo. Apenas tres semanas después, Rafa la llevó a urgencias con covid y el tobillo roto. Un cúmulo de circunstancias que precedió a la ruptura.

Mayo 2025: La ruptura que nadie vio venir

Después de siete años juntos, Mahi anunció que su relación había llegado a su fin. "Últimamente tenemos caminos separados. No ha pasado nada, no nos hemos peleado, ni hay terceras personas", explicó. Rafa tardó unos días en pronunciarse y lo hizo destrozado: "No quería dar la cara, no tenía ánimo". El 21 de mayo, Mahi reveló el motivo real: unas mentiras de él que le habían hecho perder la confianza. "Para estar desconfiando siempre, prefiero dejarlo".

Junio 2025: Rafa a su lado en el peor momento

El mes de junio lo cambió todo. Primero llegó la reconciliación inesperada: tras una gastritis que la dejó en urgencias, Mahi confirmó que Rafa había vuelto a su lado. "Estoy con Rafa y me está cuidando mucho. No podemos vivir el uno sin el otro", dijo. Dos días después llegó el golpe más duro: la muerte de su padre, la persona más importante de su vida. "Mi papá se ha muerto, lo enterramos ayer", anunció entre lágrimas. Rafa estuvo a su lado.

Agosto y septiembre de 2025: Un nuevo hogar

Reconciliados y más unidos que nunca, en agosto la pareja enseñó su nueva casa en redes y en septiembre anunciaron su gran proyecto: reformar el piso de los abuelos de Mahi en Águilas, Murcia, que llevaba siete años cerrado. "Somos el mejor equipo", escribió Rafa. Un nuevo hogar para una nueva etapa.

Mayo 2026: El mejor regalo

Y ahora, el capítulo más esperado. El 20 de mayo, día de su cumpleaños, Mahi anunció que está embarazada de su primer hijo. "El mejor regalo de mi vida", escribió compartiendo un vídeo con su barriguita y la ecografía.

Junio 2026: es una niña

El 15 de junio, Mahi y Rafa desvelaron el sexo de su bebé en un vídeo grabado frente al mar. Antes, los dos protagonizaron un divertido debate: Mahi apostaba por un niño "por el calendario chino" y Rafa también, aunque en el fondo él confesó que le gustaría "una niña de papá". Una amiga les llevó un plato con pintura rosa o azul, frotaron las manos contra sus camisetas blancas y el color lo dijo todo: ¡una niña! Mahi rompió a llorar de emoción y Rafa no cabía en sí de gozo.

Junio 2026: Un susto en la semana 17

La alegría duró poco más de un día. En la madrugada del 16 de junio, Mahi comenzó a sangrar y la pareja acabó de urgencias en el hospital. "Nos llevamos un susto horroroso", relató la influencer en sus stories. Los sanitarios la atendieron de inmediato al saber que estaba de 17 semanas. Por suerte, todo estaba en orden: la placenta estaba baja, algo normal a esas semanas, y los médicos le mandaron reposo y medicación. Mahi lo contó con su humor habitual, bromeando con que iba a buscar a alguien que le rezara para cortar la racha. Pero tanto ella como el bebé estaban perfectamente.

Ocho años de relación, dos realities, una pedida de mano, una ruptura, la pérdida de su padre y una reconciliación que lo cambió todo. Y ahora, en medio de sustos y emociones, una niña en camino. La historia de Mahi y Rafa demuestra que, a veces, las segundas oportunidades son las mejores.