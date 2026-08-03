La actriz argentina sorprendió al participar en el segundo concierto de la cantante catalana en Buenos Aires

Rosalía pide perdón de nuevo en Argentina por el polémico vídeo que compartió tras la victoria de España en el Mundial: "Tremenda cagada"

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Rosalía continúa recuperando el cariño del público argentino después de la polémica que estalló tras la final del Mundial entre España y Argentina. En su segunda noche en el Movistar Arena de Buenos Aires, la artista catalana ha vuelto a conquistar a los asistentes con un espectáculo que contó con uno de los momentos más comentados de la velada: la participación de Lali Espósito en el ya popular confesionario del concierto.

La cantante y actriz argentina fue la invitada especial de esta sección del show, un espacio en el que Rosalía invita a diferentes rostros conocidos a compartir anécdotas personales o confesiones ante el público.

En el caso de Lali, además de protagonizar un divertido momento contando su historia sobre una antigua relación con un español, también aprovechó para apoyar a la intérprete de 'Magnolias' tras su última controversia con Argentina.

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La defensa de Lali Expósito y sus confesiones

Días antes de subirse al escenario como invitada del confesionario, Espósito ya había mostrado públicamente su apoyo a Rosalía, restando importancia a la polémica y defendiendo el respeto que la artista española siempre ha mostrado hacia Argentina.

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La cantante argentina fue rotunda al valorar la situación: "Yo la conozco. Me parece una persona muy respetuosa y muy amorosa con nuestro país, puedo dar fe de ello", expresó. Asimismo, la intérprete de 'Disciplina' consideraba que la dimensión que alcanzó la controversia habría sido desproporcionada y "medio exagerada". De ahí que decidiese acudir al segundo show de la cantante catalana en Buenos Aires.

Ya durante el concierto, Lali protagonizó uno de los momentos más divertidos de la noche al participar en el confesionario de Rosalía.

Entre risas, recordó una surrealista anécdota vivida con un exnovio español durante una estancia en un hotel. "Voy a confesar cualquier cosa, cualquier barbaridad. Esto de verdad que no le he contado. Y tiene que ver con un compatriota tuyo", arrancaba la argentina.

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"Yo invito a esta persona española, que tenía un muy buen pasar, a un hotel, a pasar una hermosa noche de hotel. Estábamos pasándola bien y de pronto esta persona se prende, lo que se dice, un porrito. Yo me fui a bañar y cuando salgo, haciéndome la diosa... Y de pronto empiezo a ver un fuego. Fuego, humo negro. Cuando me quiero dar cuenta está la habitación prendiéndose fuego. A lo que salgo corriendo desnuda, con una remera solo. Salí corriendo a pedir ayuda. ¡Imagínate la situación!".

Después, asegura que "fui una idiota que pagué una cuenta de un destrozo de una persona que nunca me devolvió un mango. ¡Ni un peso vi de eso!".

Rosalía, por su parte, quiso defender la actitud de la actriz. "Tu fuiste muy elegante. Más que hablar de lo 'perla' que era este.... Yo creo que deberías reclamarle un collar de perlas de verdad por los daños, al infeliz este de mierda".

Al final, Espósito también demostró su apoyo a la cantante: "Este pueblo te ama, corazón. Yo te amo". Además, a través de su cuenta de Instagram también ha compartido el siguiente mensaje: "Qué maravilla ser contemporáneos a esta mujer y disfrutar esta magia. Qué inspirador, querida".

La polémica

La actuación de Rosalía llegaba en unos días especialmente delicados. Poco antes, la cantante había sido objeto de numerosas críticas tras compartir en redes sociales un vídeo de Mia Khalifa relacionado con la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial de fútbol.

La publicación, que después eliminó, fue interpretada por parte de los aficionados argentinos como una burla hacia la derrota de la Albiceleste y desencadenó una fuerte oleada de críticas. Incluso numerosos usuarios pedían boicotear sus conciertos.

Consciente del malestar generado, Rosalía decidió dirigirse al público nada más comenzar su primer concierto en Buenos Aires para pedir disculpas de forma sincera.

Visiblemente emocionada, reconoció que había cometido "un error enorme", insistiendo en que nunca pretendió faltar al respeto a Argentina y recordando el cariño que siente por un país que ha sido clave en su trayectoria desde sus primeras actuaciones internacionales.