Celia Molina 06 ABR 2026 - 13:10h.

Rumer, hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore, ha respondido en las redes a quienes la critican por seguir amamantando a su hija

Demi Moore publica una tierna foto de Bruce Willis con su nieta: la emoción del actor en plena lucha contra la demencia

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Rumer Willis, primera de las tres hijas que tuvieron Bruce Willis y Demi Moore durante su matrimonio, ha respondido a través de las redes sociales a quienes critican sus métodos en torno a la crianza de su hija, Louetta. En un vídeo, se ha mostrado dando el pecho a la niña, de tres años, sin importarle quienes la cuestionen por seguir amamantándola a pesar de su avanzada edad.

Si bien, la recomendación de la OMS es dar de mamar de forma exclusiva a los bebés, al menos, hasta los primeros seis meses de vida, hay madres que deciden mantener esta práctica hasta que sea el "momento justo" de destetar a sus hijos. Es el caso de Rumer, que no tiene ningún problema en mostrarse públicamente dándole el pecho a su hija, a quien acaricia el pelo mientras se alimenta .

En el vídeo que ha publicado, también incluye una broma en la que una mujer dibuja dos círculos para diferenciar lo que es asunto de uno mismo y lo que es asunto de los demás, para dejar claro que sus decisiones sobre la alimentación de su hija son sólo cosa suya y del padre de la niña, de quien se separó en agosto de 2024. "El problema viene cuando el otro se centra en las vidas ajenas", viene a decir el vídeo, como respuesta de Rumer a las críticas recibidas.

"Cuando me juzgan por la forma de criar a mi hija"

Derek Richard Thomas y ella rompieron su relación un año después del nacimiento de Louetta y ambos comparten la custodia de la menor. Tras la separación, la hija de Bruce Willis también habló en sus redes sociales de las dificultades de ser madre soltera: "Acabo de llorar un buen rato en el bosque. Algunos días ser madre soltera es difícil. No es duro (nunca), pero algunos días hacerlo todo sola puede serlo", dijo en un storie en el que aún le quedaban lágrimas en los ojos.

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Rumer, pilar fundamental en la enfermedad de su padre

Tras la publicación de su último vídeo, que ha recibido tanto críticas como alabanzas, la primogénita de Bruce y Demi anunció también que su hermana Talullah le había hecho una visita sorpresa durante las vacaciones de primavera, confirmando la buena relación que mantienen.

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Ambas forman parte de ese sólido núcleo familiar que rodea a Bruce Willis en torno a su enfermedad, la demencia frontotemporal, por la que recibe cuidados especializados en una segunda vivienda desde hace ya unos meses.

Fue precisamente una foto con Louetta, publicada por Demi Moore, la que enterneció a las redes sociales el día del 71 cumpleaños del actor. Como abuelo, Bruce salió visiblemente emocionado al recibir un abrazo de la pequeña, aunque no sea capaz de reconocerla. La expresión de su cara refleja esa "felicidad y capacidad de amar" de la que siempre ha hablado su familia, a pesar de su cruel enfermedad. Tanto sus hijas, como su exmujer y su esposa actual, Emma Heming, se mantienen firmemente al lado del actor en tan delicado momento de su vida.