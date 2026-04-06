Celia Molina 06 ABR 2026 - 11:55h.

La actriz ha publicado un carrusel de fotografías en sus redes sociales donde muestra cómo está viviendo su reciente maternidad

La emoción de Úrsula Corberó en los primeros días como madre: "Súper bien, todo soñado"

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El pasado 9 de febrero, Úrsula Corberó y Chino Darín dieron la bienvenida a su primer hijo, al que han llamado Dante. Tras llevar una embarazo discreto, que anunció en las redes sociales advirtiendo de que no se trataba de una foto diseñada por la IA, la actriz dio a luz en una clínica privada de Barcelona, a la que acudieron sus familiares y su entorno más cercano.

A las puertas del hospital, el actor Ricardo Darín (y abuelo de la criatura), expresó lo bien que había salido todo y lo "feliz" que estaba por la la llegada de su nieto. Más tarde, las cámaras sorprendían al padre primerizo en el aeropuerto, donde confirmó el nombre de su hijo y donde explicó que, muy a su pesar, tenía que volver a Argentina para continuar grabando una película, a pesar de que su mujer acababa de dar a luz.

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¿Por qué llora Úrsula Corberó?

Poco a poco, la actriz ha ido publicando fotografías de cómo está siendo su debut en la maternidad, si bien en su último carrusel es donde mejor muestra los altibajos propios de esta etapa de la vida. Con total transparencia, Úrsula ha aparecido dando de mamar al pequeño Dante, muriendo de "amor" por él y por sus pequeños pies y orejitas y presumiendo de las siestas que el bebé se echa con su padre. Pero también ha publicado otras fotografías en las que ella aparece llorando o visiblemente incómoda por la succión de los sacaleches, que tiene colocados en sus dos senos.

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"Gracias por mostrar la cara menos amable"

Asimismo, se derrite con la dulzura de su "pequeño croissant' y también muestra a su madre a los pies de la cuna del bebé, a quien agarra la manita con ternura. Para muchas de sus fans, mujeres y madres que conocen bien las luces y las sombras de la crianza, ha sido un gran apoyo ver cómo una actriz de renombre internacional como Úrsula visibiliza las dos caras de la maternidad:

"Nadie te explica la cara menos amable de la maternidad... En estas fotos, sobre todo con los sacaleches y las lágrimas, me siento tan identificada que de verdad gracias por dar visibilidad a la otra cara ...ni todo es tan bueno ni todo es tan malo ...Ánimo Úrsula", le ha dicho una de sus seguidoras. "Un poco de todo, lo bueno y lo no tan bueno", ha añadido otra, reforzando la desmitificación de este proceso vital. Los demás fans se han alegrado del adecuado crecimiento de Dante, al que han bautizado como 'Little Tokio', en honor al papel de su madre en 'La Casa de Papel'.

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Durante estos dos últimos meses, Úrsula y Chino Darín han estado combinando la crianza de su bebé, con las idas y venidas del actor a su país de origen. A pesar de tener derecho a cogerse una baja laboral por paternidad, el argentino tenía un compromiso de rodaje y, por ello, ha estado viajando durante los primeros meses de vida de su hijo. Aún así, en todo momento se ha estado comunicando por videollamada con su mujer, como bien documentó ella también en sus redes sociales. Afortunadamente, ya se encuentran juntos y disfrutando de su nueva vida en familia, con altibajos incluidos.