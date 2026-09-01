Tania Déniz, preocupada porque le han salido dos calvas

Natalia Sette 01 SEP 2026 - 15:07h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' enseña las dos calvas que le han salido debido a la ansiedad y el estrés

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Tania Déniz atraviesa una delicada etapa personal en la que la ansiedad ha comenzado a pasarle una elevada factura física. Tras confesar abiertamente a su comunidad de seguidores que ha decidido ponerse en manos de profesionales al verse superada por el duelo de su abuelo , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ se ha mostrado preocupada por la aparición de dos calvas.

A los graves problemas de insomnio y a las pesadillas constantes que padece desde hace semanas, se suman ahora nuevos síntomas visibles en su aspecto. La influencer canaria se ha mostrado preocupada al descubrir dos zonas de su cuero cabelludo afectadas por la caída del cabello.

“Me he despertado esta mañana y mientras me lavaba los dientes me doy cuenta que tengo dos calvas en el pelo y mi problema siempre con el ojo... Define tener ansiedad”, ha expresado desesperada la creadora de contenido. Las dos zonas sin pelo le han aparecido concretamente en el área de las entradas, un signo que podría indicar que tiene alopecia areata, motivada por el episodio de estrés agudo que atraviesa.

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A este problema capilar se le une una dolencia recurrente en su ojo que le genera frecuentes molestias. Tania ha mostrado que tiene una parte de su ojo izquierdo totalmente enrojecida e irritada, un inconveniente del que ha querido dar más detalles en otro ‘stories’ donde muestra de cerca su ojo.

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“Lo de mi ojo izquierdo ya no tiene solución, mi suegra y el oftalmólogo me dijeron que es como una pequeña rajita que se me forma sobre todo con la luz del sol y demás”, ha aclarado la joven sobre la lesión ocular. Las jornadas de trabajo diarias complican además la recuperación de la zona debido al uso prolongado de lentes de contacto.

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“También cuando me pongo las lentillas me sale más aún, tengo que ponerme gotas constantemente para que no se me seque el ojo y no se me irrite más”, ha detallado. Cansada de lidiar con estas molestias constantes en la vista, la canaria ha tomado una importante desición.

“¿Solución? He ido a preguntar para operarme de la vista porque estoy cansada de las gafas y usar lentillas me está dañando...”, ha anunciado esperanzada Tania Déniz, decidida a eliminar de raíz un problema que arrastra desde hace tiempo y que le impide seguir con su vida con normalidad.