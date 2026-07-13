Tania Déniz pide ayuda profesional por un problema que le está afectando

Natalia Sette 13 JUL 2026 - 17:28h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado con sus seguidores sobre un problema que lleva meses atormentándola

Tania Déniz y su novio, el futbolista Carlos Martín, anuncian una feliz noticia

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Tania Déniz ha hecho saltar todas las alarmas entre su comunidad de seguidores con una confesión de lo más desgarradora. Acostumbrada a mostrarse siempre alegre y enérgica en sus redes sociales, especialmente tras superar un bache de salud físico en mayo, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha compartido que ha pedido ayuda profesional por un problema que le está afectando y que no puede solucionar sola.

La creadora de contenido, tras volver de su viaje a Hawai , ha decidido desnudarse emocionalmente para revelar la durísima realidad que arrastra en silencio. Tania ha publicado una fotografía en sus ‘stories’ de Instagram en la que se le puede ver con los ojos visiblemente hinchados, reflejo de las largas noches sin poder descansar y del llanto acumulado.

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Con el corazón en un puño, Tania ha confesado que su mente ha llegado al límite de sus fuerzas tras una serie de desafortunados acontecimientos. “Llevo tiempo escondiendo la realidad. Nunca había tenido tanta ansiedad como la que tengo”, ha comenzado admitiendo.

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Para la creadora de contenido, la acumulación de responsabilidades y las dolorosas vivencias personales han terminado por desbordarla por completo, obligándola a tomar una firme y madura decisión por su propio bien. “Tengo muchas cosas acumuladas que no creía que podía gestionar y no. He decidido buscar ayuda de un profesional”, ha anunciado a sus fieles seguidores

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Tania ha querido visibilizar la importancia de acudir a terapia psicológica cuando crees que no puedes más. La canaria ha reclacado el enorme esfuerzo que le supone mostrarse vulnerable en una plataforma donde siempre intenta transmitir su mejor versión. “Cuando me vea preparada hablaré más del tema. Pero ya saben que odio mostrarme mal y prefiero 'fingir' que estoy bien para transmitirles positividad”, ha explicado de lo más sincera.

Uno de los detonantes principales de este bache es el terrible duelo que arrastra desde el pasado mes de marzo, fecha en la que sufrió la dolorosa pérdida de su abuelo , una ausencia que sigue muy presente en su vida.

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La canaria ha relatado las preocupantes secuelas físicas y de insomnio que padece a diario: “Llevo semanas que me desvelo a las 5/6 máximo y ya no duermo más y con muchas pesadillas, muchas de ellas de mi abuelo”. Esta alarmante falta de descanso ha comenzado a interferir en sus compromisos laborales, complicando sus jornadas frente a la cámara.

Tania debe seguir cumpliendo con sus campañas publicitarias diarias en unas condiciones muy complicadas. “Tengo que grabar y no sé qué más echarme para desinflamarme”, ha puesto en sus ‘stories’ con una foto de ella con una máscara fría en los ojos. La creadora de contenido espera que con ayuda profesional pueda poner solución a su ansiedad y seguir su vida con normalidad.