Equipo Outdoor 05 JUL 2026 - 12:00h.

La influencer y el futbolista ha disfrutado de un recorrido por tres islas que ha incluido de todo, hasta la experiencia que más miedo le daba

Tania Déniz aclara si está embarazada de su novio Carlos Martín tras hacer saltar las alarmas

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Tania Déniz ha inundado sus redes sociales con los mejores momentos de su viaje a Hawái junto al futbolista Carlos Martín. Los dos llevan apenas unas semanas conviviendo juntos y han aprovechado su primera gran escapada para recorrer tres islas del archipiélago en diez días. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido cada etapa con sus seguidores, desde Maui hasta Honolulu, con una agenda que ha ido de la selva tropical a los fondos marinos más profundos.

La primera parada fue Maui, y Tania dejó claro desde el primer post el tono del viaje, a pesar de haber pasado por urgencias semanas antes de coger el avión: "Tu Lilo Canaria viviendo la vida hawaiana durante diez días", escribió en redes. La canaria ha llenado su perfil de imágenes del resort entre palmeras, las excursiones por la selva y los baños en ríos tropicales, con Carlos acompañándola en cada aventura.

La parada en Big Island fue la más espectacular. Tania y Carlos visitaron el Parque Nacional de los Volcanes con guía privada, una excursión que puede rondar los 259 dólares por persona, y llegaron al cráter cuando la lava seguía activa. "Todo todo aquí prendido", no paraba de repetir la influencer, que documentó en YouTube cada detalle de la excursión. La comparación con Canarias fue inevitable: "Esto pasa en Tenerife y nos alarmamos", bromeó.

Honolulu también les reservó sus propias sorpresas, no todas buenas. Llegaron a Hanauma Bay a la 1:30 de la tarde y estaba cerrada. "¿Cómo vas a cerrar una playa a la 1:30?", reaccionó Tania. Para compensar se apuntaron a un luau, una cena espectáculo con baile hawaiano que puede costar desde 135 dólares por persona. Tania reconoció en redes que se sintió metida de lleno en Lilo y Stitch, película que se había visto entera antes de volar.

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Pero el momento más impactante llegó con el buceo en la jaula de tiburones en la costa norte de Oahu, desde 96 dólares por persona, la experiencia que Tania llevaba semanas temiendo. Carlos la animó sin parar desde el barco. Dentro, ella lloró pero aguantó: "Metí la cabeza en el agua y veo ahí todos los tiburones y digo: ¡Mamá, mamá, quién me manda!", contó a sus seguidores. Uno de los animales se acercó directo a la jaula y ella se quedó calculando si la cabeza le cabía por los barrotes. Por poco.

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La última noche en Honolulu la cerraron con cena de carne, que llevaban días sin probar, y una sobremesa junto a un lago antes de coger el avión. El veredicto de Tania fue claro: Hawái es un nueve, pero Bali sigue siendo su favorito, un diez inamovible. Eso sí, la jaula la ha transformado: "Voy como muy salvaje, me he vuelto más salvaje", se despidió entre risas. Lo primero al aterrizar en Madrid: ir a buscar a sus perros.