Equipo Outdoor 06 SEP 2026 - 10:00h.

En una fecha tan señalada y dolorosa, Carmen y Terelu han decidido hacer partícipe a su comunidad en redes de la profunda ausencia que sienten

La identidad de la persona que filtró que Alejandra Rubio había dado a luz antes de que la pareja lo comunicara

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Con el reciente nacimiento de la pequeña Tessa, la segunda hija de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, los focos vuelven a centrarse en la familia Campos. El nombre de la recién nacida es un directo homenaje a sus abuelas, un soplo de aire fresco e ilusión para el mediático clan.

Sin embargo, la alegría de estos días convive de forma inevitable con el recuerdo y la melancolía. Se cumplen ahora tres años desde la muerte de María Teresa Campos, una de las figuras más grandes de la historia de nuestra televisión.

Su pérdida, ocurrida el 5 de septiembre de 2023, sigue dejando un gran vacío en los medios de comunicación y especialmente en su entorno íntimo, lo que ha llevado a sus hijas, Carmen y Terelu, y a sus nietos, José María y Alejandra, a honrar públicamente su memoria.

La figura de la comunicadora fue el referente que marcó el camino vital de sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos. En una fecha tan señalada y dolorosa, Carmen ha decidido hacer partícipe a su comunidad en redes de la profunda ausencia que siente:

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Terelu Campos seguía el ejemplo de su hermana menor y compartía con sus seguidores en redes sociales un tierno post en el que, además de mandar un emotivo mensaje a su madre, ponía en valor el detalle de su hija y Carlo Costanzia al homenajear a la comunicadora con el nombre de su recién llegada bebé:

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Los nietos de María Teresa recuerdan a la comunicadora

José María Almoguera, el único nieto varón de la recordada comunicadora, rendía homenaje a la figura de su abuela a través de una imagen tomada en un plató de televisión. Concretamente, José María compartía una imagen de la etapa en la que María Teresa Campos conducía el programa 'Qué tiempo tan feliz' de Telecinco, programa en el que José María trabajaba tras las cámaras.

Alejandra Rubio por su parte recuperaba de su álbum más personal unas íntimas imágenes tomadas en el salón de la casa de María Teresa. En las imágenes puede verse la gran complicidad que existía entre abuela y nieta, unas imágenes que Alejandra acompañaba con un tierno mensaje: "Ojalá hubieras conocido a mis hijos".