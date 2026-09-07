Más de un millón de alumnos vuelven 'al cole' en un curso escolar 2026/27 con 1.200 profesores y maestros más

Becas de FP, bachillerato y otros estudios no universitarios: con ayudas entre 300 y 2.700 euros si se cumplen los requisitos

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MadridLos niños madrileños de Infantil y Primaria vuelven al colegio este lunes con ilusión, ganas, nervios, reencuentros con profesores y compañeros, mochilas nuevas con sus personajes favoritos, caras de sueño, de incertidumbre, besos, despedidas y algún llanto que otro.

Más de un millón de alumnos vuelven 'al cole' en un curso escolar 2026/27 con 1.200 profesores y maestros más, 278,8 millones de euros en becas y ayudas al estudio, bajada de ratios y una huelga indefinida en la Educación pública madrileña en el aire, que podría arrancar el próximo 14 de octubre.

Vuelta escalonada

En total, este año la región tendrá 1.251.281 alumnos y el 94,5% de las familias madrileñas ha escolarizado a sus hijos en el centro elegido como primera opción. La vuelta será escalonada. Este lunes comenzarán el curso las escuelas infantiles y los alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Especial y los Integrados de Enseñanzas Artísticas de Música de Educación Primaria.

En las puertas de los colegios se repiten las escenas de cada inicio de curso. Es el caso de Vega y Violeta, dos gemelas de cinco años que, al ver a su profesora, corren hacia ella con un dibujo en la mano que le entregan. Aunque una de las niñas está "súper contenta" por volver a empezar, la otra no tanto porque cambia de profesora este año.

Su madre cuenta a Europa Press, desde el CEIP José Calvo Sotelo, situado en el distrito de Retiro, que cada niña implica un gasto de 160 euros porque se pasan por muy poco de la renta mínima y no reciben ninguna ayuda económica. "Es ropa de invierno nueva, libros, comedor, actividades extraescolares, etc.", explica, antes de tener que explicar también a sus hijas qué es un medio de comunicación después de ser entrevistadas.

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También llegan corriendo Laia, Noa y Yasmin, tres primas de seis y siete años que han dormido juntas para calmar los nervios y compartir la ilusión del primer día. Las tres coinciden en que su asignatura favorita es Educación Física.

Su madre, Lucía, cuenta que este año las cosas son más caras que otros, aunque le alivia saber que entre ellas pueden intercambiarse la ropa de un año a otro. Además, destaca que se organizan entre ella y su hermana para recoger y llevar a las tres niñas sin que sus horarios de trabajo se vean afectados.

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La conciliación también marca la mañana de Yasin, que espera junto a sus hijos a que las puertas del colegio se abran a las 9 horas antes de salir corriendo al trabajo. Agradece que su empresa le dé cada 15 días la opción de entrar más tarde y salir antes para poder llevarles y recogerles. Para él, lo más importante es la educación de sus hijos y que los profesores "sean buenos".

A punto de las 9 horas llega Martina, medio corriendo y tomándose el biberón antes de entrar al colegio. Comienza el curso de 5 años y será su abuela quien la lleve cada día, ya que sus padres trabajan. La pequeña se despide con pena porque, según cuenta su abuela, ha pasado todo el verano en el pueblo y se lo ha pasado muy bien.

Otros empiezan la mañana con el desayuno en la mano. Son Carlos y Noah, a quienes su padre ha comprado un bollo en la panadería de enfrente para empezar el cole con buen pie. "Ya comienza la rutina, los deberes, las actividades extraescolares y el no parar de correr", señala su padre, que reconoce que también tenía muchas ganas de que los niños empezaran el colegio, aunque subraya que la vuelta al cole es "muy cara", con una media de 200 euros por niño.

El verano queda atrás y Madrid recupera desde este lunes el sonido de los patios, los reencuentros y las despedidas. Entre nervios, abrazos, mochilas nuevas y alguna lágrima, comienza de nuevo la rutina escolar