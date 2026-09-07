Celia Molina 07 SEP 2026 - 13:38h.

El cantante apareció en un concierto en Granada con el pelo completamente rapado (por accidente): "Cogí la maquinilla..."

Dani Martín se pronuncia sobre la polémica generada en redes tras su concierto: "Jamás le faltaría el respeto a una niña"

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Dani Martín continúa con la gira '25 P*t*s años', el tour que hace un repaso de los grandes éxitos de 'El Canto del Loco', con el que ha llenado de nostalgia a sus fans. Él mismo se ha sorprendido de la cantidad de gente que ha vuelto a corear temas tan míticos como 'Besos', 'Zapatillas' o 'Una foto en blanco y negro', tantos años después de su estreno:

"Mi nombre puesto con lápiz de labios en vuestras caras, 26 años después. Mi nombre coreado. Las canciones, una tras otra, cantadas a pleno pulmón. Sonrisa perenne en vuestras caras y en la mía, parece que nada ha cambiado. Somos más que nunca. ¡Flipo mucho! Bendito sea todo esto. El Canto y yo estamos vivos. Cantando entre vosotros en mitad de la pista, mágico. Gracias por vuestra educación", dijo en uno de los conciertos de la gira.

Y, ahora, en sus shows de Granada, sorprendió a todos con un cambio de look que nadie esperaba - el cantante perdió mucho peso y pasó a tener el pelo más largo y rubio hace unos años - y que recuerda al aspecto que tenía en los inicios de 'El Canto':

"Cogí la maquinilla y creía que tenía el peine"

"Me desvelé y cogí la máquina de afeitar y creía que tenía el peine puesto. Hice así (se pasa la mano por la cabeza) y no lo tenía puesto. Tenía el pelo rubio y me afeité. Así estoy. Me van a disculpar, con 49 años aparecer aquí, de esta guisa, como un muchacho de 14... Fresquito para el verano", explicó el artista. Una historia, similar, por cierto, a la que contó Carlos Alcaraz, cuando apareció en el US Open del año pasado rapado casi al cero porque su "hermano se había equivocado con la maquinilla".

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Esta vez, las disculpas que dio Dani Martín tenían que ver con su pelo, y no con ninguna de las polémicas declaraciones que ha hecho, en varias ocasiones, durante la gira. El artista tuvo que pedir perdón públicamente por haber pedido a sus fans que "no votasen a ningún partido político", durante un pequeño discurso político que dio sobre el escenario. Después, al ser duramente criticado en las redes y ver que sus palabras podían repercutir en el sistema democrático, tuvo que rectificar su comentario.

Más tarde, estando en Valencia, se refirió la dueño del Valencia F.C., el asiático Peter Lim, al que muchos acusan de haber llevado al club a su mayor declive, como "el chino ese"; una despectiva expresión por la que también tuvo que disculparse, así como acon la niña a la que, recientemente, llamó "maleducada" por llevar un cartel en el que le pedía, llena de admiración, que la subiese al escenario con él.