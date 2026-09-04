Lorena Romera 04 SEP 2026 - 17:02h.

La exparticipante de 'LIDLT' hace un movimiento en redes que desata los rumores de ruptura con el futbolista

De Adrián Blanch a su nueva ilusión, Raúl Sánchez: todas las parejas de Naomi Asensi

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Naomi Asensi podría estar atravesando un momento de crisis o haber roto su relación sentimental con el futbolista Raúl Sánchez. Aunque hace muy poco confirmaba su ilusión compartiendo la primera foto juntos, desde Telecinco Outdoor nos hemos percatado de un detalle que ha sido imposible pasar por alto: la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y ganadora de 'Gran Hermano VIP' ha borrado la publicación de su perfil de Instagram.

Un movimiento de lo más contundente que llega tras varias pistas consecutivas que la creadora de contenido ha ido dejando caer a través de sus post en Instagram. Y es que en estos últimos días la valenciana había estado compartiendo diversos stories desahogándose sobre su estado de ánimo, con mensajes que dejaban entrever su bajón emocional.

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En pleno "mental breakdown", Naomi Asensi no dudó en coger el coche e improvisar una escapada al norte de España para refugiarse en una de sus amigas, mostrándose muy sensible y al borde de las lágrimas en uno de sus vídeos.

En ese momento la fotografía con el deportista aún permanecía en su muro. Sin embargo hoy, esa imagen, que llegó como la confirmación de su noviazgo tras haber sido pillados juntos en varias ocasiones en actitud de lo más acaramelada, ha sido eliminada de su muro (aunque es cierto que mantiene varios carruseles en las que aparecen sus piernas).

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Sin saber muy bien qué hay detrás de esta decisión de Naomi, lo cierto es que se trata de un gesto que ha desatado la hipótesis de un posible distanciamiento o ruptura. Además, para añadir más leña al fuego, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha subido un vídeo en clave de humor que podría entenderse una indirecta muy directa a su situación sentimental: "POV: me van a robar, pero yo aprendí a soltar a la primera".

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Borra la foto, pero mantienen el 'follow': ¿ruptura o crisis?

Pese a la eliminación del post y las evidentes pullas en sus vídeos, hay un detalle clave que mantiene la duda en el aire: Naomi Asensi y Raúl Sánchez continúan siguiéndose mutuamente en Instagram. A diferencia de otras rupturas donde los protagonistas cortan de raíz su contacto en redes, la influencer y el futbolista mantiene de momento el follow.

Un matiz que deja abierta la puerta a que se trate de un bache pasajero, a la espera de que la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' decida aclarar si ha vuelto a la soltería o si se trata solo de una crisis.