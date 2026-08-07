Aunque Echevarría y Bustamante pusieron fin a su relación hace años, ambos han demostrado que mantienen una relación cordial por el bienestar de su hija

El desgarrador mensaje de Paula Echevarría en su cumpleaños más amargo tras la muerte de su padre: "Estaré atenta a tu señal"

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La muerte de Luis Echevarría, padre de Paula Echevarría, ha sumido a la familia en uno de los momentos más dolorosos de los últimos años. La actriz se encuentra arropada por sus seres queridos tras la pérdida de una de las personas más importantes de su vida, un fallecimiento que también ha conmocionado a David Bustamante, quien durante su matrimonio con la intérprete mantuvo una estrecha relación con quien fue su suegro y que, además, era el abuelo de su hija, Daniella.

Aunque Echevarría y Bustamante pusieron fin a su relación hace años, ambos han demostrado en numerosas ocasiones que mantienen una relación cordial por el bienestar de la hija que tienen en común. En un momento tan delicado como este, el cantante no ha dudado en romper su silencio y expresar públicamente el cariño y el respeto que siempre sintió por Luis Echevarría, dejando claro que la pérdida también le ha afectado.

Visiblemente emocionado, el cantante ha recordado la figura de quien formó parte de su familia durante muchos años. "Luis era irrepetible y es muy doloroso también. Es el abuelo de mi hija y el padre de la madre de mi hija. Es que es así, ha sido mi suegro durante muchos años, así que la pérdida es dura para todos", ha confesado, tal y como recoge Europa Press.

El artista también ha aclarado que, pese a no haber podido asistir al funeral, ha estado muy pendiente de la actriz desde que conoció la noticia. Según ha explicado, el contacto entre ambos ha sido constante durante estos días tan complicados, dejando claro que las diferencias sentimentales quedaron atrás hace mucho tiempo cuando se trata de afrontar situaciones familiares de esta magnitud.

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"Sí, hombre, no hay que mezclar cosas. Estuve en contacto, lógicamente", ha asegurado Bustamante.

Asimismo, ha preferido mantener la discreción y evitar hablar en nombre de la familia, mostrando el máximo respeto hacia la intimidad de Paula Echevarría y de los suyos tras ser preguntado por cómo se encuentra ella. "Preguntádselo a ella… Yo no soy portavoz de la familia", ha zanjando con prudencia, rechazando ofrecer detalles sobre cómo está viviendo la actriz la pérdida de su padre.

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La muerte de Luis Echevarría

El padre de la actriz falleció el pasado 30 de julio en Gijón, Asturias, a los 76 años de edad. La unión entre Paula y su padre era conocida desde hace años. Aunque Luis Ángel siempre llevó una vida discreta, alejada del foco mediático, la actriz nunca ocultó la admiración que sentía por él. En sus redes sociales era habitual encontrar fotografías familiares y emotivos mensajes dedicados tanto a él como a su madre.

Su padre fue una figura fundamental en su vida mucho antes de convertirse en una de las actrices e influencers más populares de España. Siempre mantuvo un perfil ajeno al mundo del espectáculo, aunque acompañó a su hija en algunos momentos importantes de su carrera y disfrutó viendo crecer a sus nietos.