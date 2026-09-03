Natalia Sette 03 SEP 2026 - 10:00h.

La hija de Paz Padilla y su futuro maridos no pueden estar más felices al ver sus alianzas terminadas para el gran día

Anna Ferrer Padilla acude a la última prueba de su vestido de novia y pide ayuda a sus seguidores

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Anna Ferrer Padilla y Mario Cristóbal apuran los últimos días antes de celebrar su esperado enlace. Tras revolucionar las redes sociales con un emotivo vídeo con el que iniciaron la cuenta atrás para pasar por el altar, la hija de Paz Padilla ha vuelto a compartir con su comunidad de seguidores otro de los momentos más simbólicos y especiales de los preparativos: recoger las alianzas para su boda.

La influencer ha ido compartiendo cada paso en su proceso de organización de su enlace y esto no iba a ser menos. Anna ha publicado un video en sus ‘stories’ enseñando el momento exacto en el que la pareja veía sus alianzas terminadas por primera vez. En él, se puede ver como ambos se las prueban muy emocionados y comprueban que sean del tamaño perfecto.

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Poco después, ha contado a sus seguidores cómo se han sentido. “Hoy hemos ido a recoger las alianzas. Qué fuerte”, ha exclamado la joven ante la cámara, visiblemente emocionada. Probarse por primera vez los anillos de casados ha supuesto un auténtico impacto para la pareja, que ultima cada detalle rodeada del cariño de su entorno. “No sabéis qué sensación vernos los dedos con las alianzas”, ha confesado la creadora de contenido con absoluta ilusión

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Sin embargo, ha habido un pequeño contratiempo con la alianza de su prometido que ya se está solucionando. “Mario la ha tenido que dejar porque le iba grande, la mía la tengo aquí y quiero ponérmela todo el rato pero no procede”, ha explicado entre risas la empresaria sobre la impaciencia que siente por lucir ya su anillo de casada.

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Además, Anna ha aprovechado para actualizar a sus seguidores qué tareas le quedan pendiente para el gran día. “Mañana tengo prueba de peinado porque no estoy segura sobre lo que hacer”, ha explicado. La próxima semana tiene también la prueba final de sus vestidos de novia.

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Para tranquilidad de los novios, el resto de los preparativos marcha sobre ruedas. Ahora solo esperan que los días que quedan hasta el gran evento pasen pronto para poder darse el ‘sí quiero’ cuanto antes.