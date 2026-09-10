El CNI asegura que "emitió información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta" pero no de la magnitud que ocurrió

La Guardia Civil registró un "incremento reseñable" en las llegadas a nado la semana previa a la entrada masiva a Ceuta

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La documentación de los diferentes informes sobre la crisis de Ceuta sigue dando de qué hablar con la interpretación de los mensajes publicados por el Gobierno. El CNI ha aclarado que hubo avisos que alertaban de una convocatoria en el lado marroquí, pero "no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo".

La Moncloa ha mantenido la misma versión frente a las críticas de PP y Vox, de que esos avisos, que llegaron un día antes de la entrada masiva desde Marruecos no alertaban de la magnitud de esta avalancha humana de 80.000 personas.

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El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha aclarado que la información que trasladó antes de la entrada masiva a Ceuta el pasado 30 de julio "no anticipó la magnitud y naturaleza de lo que terminó ocurriendo" al ser un "fenómeno inusual" en relación a crisis migratorias anteriores.

La comunicación del CNI el día 29 de julio refería "alerta de varias convocatorias para entrar a nado y por la valla, aprovechando la fiesta del Trono y 24 horas después, cuando estaba en curso el cruce masivo de migrantes los mensajes hablan de "foros con más de 180.000 usuarios que incitan a cruzar al día siguiente, aprovechando que las autoridades marroquíes estarían distraídas".

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Esto se le comunicó al centro de información de fronteras de la Policía Nacional, a una unidad de la Guardia Civil, a la delegación del Gobierno y advirtieron también a los servicios de inteligencia de Marruecos. "Varias convocatorias, tanto a nado como a través de la valla, aprovechando la fiesta del trono".

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Fuentes del CNI --que han mantenido el "deber de secreto" desde "el primer momento"-- aseguran que la desclasificación de documentos de este miércoles "evidencia" que el Centro "emitió información sobre una campaña en redes sociales que llamaba al asalto a la valla de Ceuta", pero no de "la magnitud y naturaleza de lo que ocurrió".

"Nadie podía anticipar la crisis migratoria" de Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el CNI "se limitó" a informar "por mensaje y breve llamada telefónica al Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la UCE-3 de la Guardia Civil".

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También ha defendido que la actuación del CNI fue "comprensible" con la información disponible en aquel momento porque "nadie podía anticipar la crisis migratoria que se produjo los días 30 y 31" de julio. "Ningún organismo competente lo hizo. Ni en España, ni en la UE", ha aseverado este miércoles en un mensaje en 'X'.