Elena Rodríguez comparte una aplaudida reflexión sobre su edad

Natalia Sette 12 SEP 2026 - 11:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes All Stars'ha publicado una aplaudida reflexión sobre la edad y las “prohibiciones” a las que se enfrentan las mujeres

Elena Rodríguez habla de la secuela que sufre tras su paso por 'Supervivientes All Stars'

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Elena Rodríguez está acostumbrada a compartir con su comunidad de más de 150.000 seguidores sus pensamientos más profundos e íntimos. Esta vez, la exconcursante de ‘Supervivientes All Stars’ ha publicado una aplaudida reflexión sobre la edad y las “prohibiciones” a las que se enfrentan las mujeres según van cumpleaños años.

La madre de Adara Molinero , que define su perfil de Instagram como un lugar en el que se habla de bienestar y estilo de vida a los 50 años, ha compartido tres cosas que tiene prohibidas decirse a sí misma a sus 53 años. “Estoy muy vieja para eso. No cariño, si me apetece hacerlo, estudiarlo, probarlo, conseguirlo, por qué no”, ha comenzado diciendo.

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El objetivo de Elena con este vídeo es animar a las mujeres de su edad a no ponerse impedimentos y mucho menos por la cantidad de años que tengan. “No es apropiado para mi edad. Somos nosotras mismas las que nos ponemos esos límites. Si te apetece ponerte una falda, un escote o una transparencia y tú te sientes bien por qué no lo vas a hacer”, ha cuestionado tajante.

Por último, la influencer ha utilizado parte de su video para hablar de una frase que escucha a menudo y con las que no puede estar más en desacuerdo. “Esta la escucho muchísimo: me veo bien para mi edad. Usamos la edad como una excusa cuando tiene más que ver con cómo nos cuidamos, arreglamos o la seguridad que tenemos en nosotras mismas”, ha dicho con total sinceridad.

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Para concluir su reflexión, Elena ha lanzado un mensaje a sus seguidoras, en especial a las que tienen su misma edad: “Si te sientes bien contigo, la edad es lo de menos”. Su comunidad ha aplaudido el mensaje que ha lanzado y la ha animado a seguir compartiendo todos sus pensamientos. "Como siempre muy acertada en tus palabras Elena, da gusto verte y escucharte", ha escrito una usuaria. Otra ha añadido: "Tienes razón ya estamos hartas de que nos pongan etiquetas"