Alberto Rosa 14 SEP 2026 - 17:39h.

La banda regresa a España por primera vez desde 2009 con dos conciertos en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona

La residencia europea de Shakira llega a Madrid con 12 conciertos y un festival cultural: "España es latina"

Compartir







Tras varios meses de intensas especulaciones Oasis ha confirmado hoy su gira de regreso a los escenarios en 2027. Bajo el nombre ‘Oasis Live ‘27’, la banda ofrecerá hasta 38 conciertos Escocia, Inglaterra, Alemania, España, Países Bajos, Francia, Italia, Estados Unidos e Irlanda.

La banda regresa a España por primera vez desde su última actuación en 2009 con dos conciertos en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona los días 10 y 11 de julio de 2027. Salvo los conciertos de regreso a casa en Manchester, la gira llevará a la banda a actuar en lugares completamente nuevos respecto a la gira Oasis Live ‘25. El invitado especial en todos los conciertos será Richard Ashcroft.

La banda ha publicado en sus redes sociales: "Tras un período de reflexión, “La Fuerza Cultural Pop Más Destructiva en la Historia Reciente de Gran Bretaña” se ha declarado apta para su propósito y regresará una vez más para levantar el ánimo del pueblo. Vengan a presenciar la aptitud. Será un espectáculo que valdrá la pena ver.”

Se espera que la demanda para 'Oasis Live ’27' sea extremadamente alta. Por ello, se ha establecido un proceso de registro para reducir los tiempos de espera y la reventa organizada de entradas, con el objetivo de ofrecer a los verdaderos fans la mayor oportunidad posible de comprar entradas. El registro ya está abierto en la web de Oasis.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Para tener la posibilidad de comprar entradas, los fans deberán registrarse antes del jueves 17 de septiembre a las 17:00h. A quienes tengan éxito se les enviará un código único e intransferible que les permitirá acceder a una franja horaria asignada para la venta de entradas. En España, la venta tendrá lugar durante el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre, con tres franjas de venta cada día.

Los fans recibirán directamente la información sobre a cuál de esas franjas podrán acceder y a qué hora. El proceso de registro será la única vía para comprar entradas para Oasis Live ’27. No habrá una venta general ni otras preventas públicas fuera de este proceso. Esta estructura se ha creado para garantizar que el proceso de compra sea lo más justo y fluido posible para los fans de Oasis.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cómo conseguir las entradas

Los precios estándar de las entradas serán fijos y oscilarán entre 85€ y 255€, incluidos los gastos, más una cuota de servicio por transacción de 2€ de Ticketmaster.

Cuando Oasis anunció su regreso en agosto de 2024, la noticia dominó las conversaciones en todo el mundo. La ya icónica fotografía de Noel y Liam Gallagher, juntos hombro con hombro por primera vez en más de 15 años, apareció en todos los canales de noticias, redes sociales, portadas de periódicos y medios de comunicación, impulsada por una enorme ola de entusiasmo de unos fans que jamás pensaron que llegarían a vivir ese momento.

La gira Oasis Live ‘25 se convirtió de la noche a la mañana en un fenómeno cultural mundial. Durante los años que estuvieron alejados de los escenarios, nuevas generaciones de todo el mundo continuaron descubriendo la música de la banda. El amor de los fans por Oasis no hizo más que profundizarse y crecer.

La esperada gira de regreso en 2025

La expectación alcanzó niveles sin precedentes, pero nadie podía haber previsto la euforia y la avalancha de emociones que provocaría el regreso de Oasis. La historia cambió. La alegría, la unidad y el sentimiento de unión permanecen.

Los momentos espontáneos de celebración, protagonizados por los fans, se han convertido ya en parte del folclore. Más de 10 millones de fans de 158 países hicieron cola para comprar entradas. Se estima que se generaron 1.000 millones de libras para la economía del Reino Unido.

Lo que Oasis consiguieron durante 2025 fue innegable. La única pregunta que quedaba era qué vendría después.

Siguió una "pausa durante un periodo de reflexión". Aunque han transcurrido 10 meses desde el último concierto de la gira Oasis Live ‘25, celebrado en São Paulo en noviembre de 2025, el regreso sísmico de Oasis continúa sintiéndose en todo el mundo.

Un documental en Venecia

‘Wonderwall’ fue adoptada por los aficionados al fútbol como el himno nacional no oficial durante la participación de Inglaterra en el Mundial de 2026.

En julio de 2026, (What’s The Story) Morning Glory? superó a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de The Beatles, para convertirse en el álbum de estudio más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido.

Y en la gran pantalla, Oasis: Don’t Look Back In Anger, la película histórica de Steven Knight, dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde recibió un enorme reconocimiento de la crítica y provocó una profunda reacción emocional entre los fans.