Equipo Outdoor 19 SEP 2026 - 14:44h.

La exconcursante de 'Secret Story', de nuevo enamorada, publica una foto junto a su nueva pareja tras meses dejando pistas de su relación

Cristina Porta responde a los que dicen que está "demasiado delgada"

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Cristina Porta vuelve a estar enamorada. Tras varios meses dejando pistas en sus redes sociales sobre su nuevo interés amoroso, la exconcursante de 'Secret Story' ha mostrado por primera vez la cara de su pareja en una especial publicación en su cuenta de Instagram, acompañada por un importante mensaje sobre el amor. ¡No te lo pierdas!

La de Girona, que se dio a conocer tras su participación en 'Secret Story' en el año 2021, dio el saltó a América, donde se sumó a la edición de 2024 de la 'La casa de los famosos', el reality de convivencia más famoso de Telemundo, en Miami. Allí, la periodista, con la fuerte personalidad que la caracteriza, no pasó desapercebida y, más tarde, se coronaría como ganadora de 'Top Chef 2025', también de Telemundo.

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Toda las parejas e intereses amorosos de Cristina Porta

Durante todo este tiempo, la famosa se ha visto involucrada en varias tramas amorosas. Desde su polémica relación con Luca Onestini en 'Secret Story', hasta su supuesto 'affaire' con el cantante y actor mexicano, Paulo Quevedo, con el que coincidió en 'La casa de los famosos', la vida sentimental de la periodista no ha estado exenta de controversia.

También en su paso por 'Top Chef 2025', se relacionó a Cristina Porta con su amigo y compañero de reality, el actor mexicano Paco Pizaña. Respecto a esta relación que nunca llegó a ser confirmada, varios medios de comunicación latinoamericanos apuntaron a que Cristiana habría sido el motivo de la separación del actor con su esposa.

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A principios de este año, todo apuntaba a un posible idilio romántico entre Cristina Porta y Montoya, exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. El sevillano y la gaditana fueron pillados juntos en un partido de fútbol entre el Betis y el Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano de Madrid. Sin embargo, tras algunos comentarios cómplices en redes, el romance quedó en nada.

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Cristina enseña a su nuevo novio tras meses dejando pistas de su relación

Ahora, la influencer muestra por primera vez el rostro de su nuevo novio. Lo ha hecho durante la 'Fashion Week de Madrid', compartiendo un carrusel de fotos enseñando su look y quién lo acompañaba: su nueva pareja. Un post muy especial para ella en el que reflexionaba sobre el amor y su forma de amar: "A medias no se ama, ni se está, ni se quiere, ni se es. La vida es ir con todo".

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Lo cierto es que desde hace meses la famosa ha estado dejando pistas sobre esta nueva relación, con la que se encuentra completamente ilusionada. Es más, hace poco la pareja compartía un idílico viaje a Arabia Saudita sobre el que Cristina Porta enseñó todos los detalles y compartió aluna que otra imagen en la que dejaba ver que estaba muy bien acompañada. Incluso, en algún que otro storie se escuchaba la voz de este misterioso hombre.

Unas imágenes de lo más cómplices que que no dejan lugar a dudas de que la influencer y periodista deportiva se encuentra en uno de los capítulos más felices de su vida tras varias desilusiones amorosas y que, pese a todo, no pierde las ganas de enamorarse y vivir un amor sano y fuerte.