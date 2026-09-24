La heredera al trono comenzó este pasado 7 de septiembre sus estudios universitarios del grado de Ciencias Políticas en la Carlos III de Madrid

La princesa Leonor cumple dos semanas en la universidad sin filtrarse ninguna imagen nueva: "Casa Real deberá marcar líneas rojas"

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Felipe VI ha sorprendido al hablar por primera vez de la nueva etapa universitaria de la princesa Leonor desde que la heredera al trono comenzó sus estudios en la Universidad Carlos III de Madrid. El rey se ha referido este jueves, 24 de septiembre, a cómo están viviendo él y la reina Letizia el comienzo de esta nueva etapa de su hija.

Lo ha hecho en Cartagena, durante el acto solemne de apertura del curso universitario 2026/2027 de las universidades españolas, celebrado en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Un escenario, así, apropiado para que el monarca se refiriera a Leonor, sobre todo cuando miles de jóvenes españoles están comenzando estos días su primera experiencia universitaria.

En mitad de su discurso, el soberano ha querido hacer una referencia personal para explicar cómo, al igual que muchas de las familias que acompañan estos días a sus hijos en sus primeros pasos universitarios, él y la reina Letizia están viviendo esta situación.

"Como sabéis, mi hija, la princesa Leonor, ha empezado este año su vida universitaria civil", ha dicho el rey esbozando una sonrisa, un gesto que suele realizar involuntariamente siempre que habla de sus hijas.

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Asimismo, ha señalado: "Como sus padres, la reina y yo, lo estamos viviendo nuevamente con esa mezcla de ilusión, de orgullo e incertidumbre que acompaña a todo comienzo importante".

Tal y como ha recordado el monarca en su discurso, Leonor lleva tres años vinculada a la formación universitaria a través de las academias militares. La heredera pasó por la Academia General Militar de Zaragoza, la Escuela Naval de Marín y la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, donde completó su preparación militar.

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Ahora comienza una etapa diferente. "Preciso lo de vida universitaria civil, porque lleva ya tres años cursando su plan de estudios en las tres academias militares", ha explicado Felipe VI, antes de recordar que los alumnos de esas instituciones también tienen consideración de universitarios.

La vida de Leonor en el campus de Getafe

La princesa de Asturias comenzó oficialmente esta nueva etapa el pasado 7 de septiembre. Ese día llegó al campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid poco antes de las nueve de la mañana y, ante los periodistas que esperaban su llegada, resumió sus sensaciones con una frase: "Muchas ganas".

Vestida de una manera completamente alejada de cualquier protocolo institucional, con vaqueros, camisa blanca, deportivas y un bolso negro, Leonor llegó al edificio de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas como una estudiante más, aunque acompañada por las inevitables medidas de seguridad derivadas de su condición de futura reina de España.

En la entrada fue recibida por el rector de la Universidad Carlos III, Ángel Arias; la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Otero, y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Antonio Descalzo. La universidad quiso desde el primer momento que su incorporación se desarrollase con la máxima normalidad posible.

La heredera comparte estudios con otros alumnos de primer curso del grado de Ciencias Políticas. En concreto, alrededor de 40 estudiantes forman parte de su grupo de nuevo ingreso. La Universidad Carlos III cuenta con más de 20.000 estudiantes y alrededor de 12.000 de ellos estudian en el campus de Getafe.

Leonor tendrá por delante cuatro años de carrera, en principio, en un grado relacionado con su futura responsabilidad institucional. Ciencias Políticas combina materias de Ciencia Política, Derecho, Economía, Sociología, Historia, Humanidades y Relaciones Internacionales, con el objetivo de proporcionar herramientas para analizar la política y las instituciones tanto en España como en el ámbito internacional.

La Casa Real ya ha explicado que compatibilizará su formación universitaria con sus compromisos oficiales, del mismo modo que hizo durante sus años de estudios en Gales y durante su formación militar.

Además, su presencia en un campus público exige un dispositivo de seguridad que debe convivir con la actividad cotidiana de profesores y estudiantes.

Desde la Universidad Carlos III se ha insistido en la voluntad de preservar la normalidad académica y evitar que las medidas vinculadas a la seguridad de la princesa interfieran en la vida del campus.

La universidad también ha mantenido una política de privacidad respecto a la actividad cotidiana de Leonor. Desde el primer día, no se ha filtrado ninguna fotografía ni tampoco detalles de cómo se están desarrollando los primeros días de su vida universitaria, respetando también así la decisión de Zarzuela.