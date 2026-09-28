Jeimy Baez enseña su cambio físico un año después de dar a luz a su hijo en común con Yulen Pereira

Natalia Sette 28 SEP 2026 - 18:21h.

La exconcursante de 'Gran Hermano DÚO' ha publicado un video con un espectacular vestido donde se aprecia su cambio 12 meses postparto

Jeimy Báez estalla contra Zoe Bayona tras sus declaraciones sobre su relación con Yulen Pereira

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Hace un año que Jeimy Báez dio la bienvenida a su hijo en común con Yulen Pereira. Hace apenas unas semanas, la expareja, contra todo pronóstico, se juntaba para celebrar juntos el cumpleaños de su pequeño. Ahora, la exconcursante de ‘GH DÚO’ ha enseñado su cambio físico 12 meses postparto.

Aunque su embarazo y su turbulenta relación con Yulen ha estado durante meses en el ojo público, la dominicana no acostumbra a subir mucho contenido a sus redes sociales. Desde que dio a luz, ha publicado solo tres publicaciones, entre las que se encuentra la más reciente, donde muestra su cambio físico.

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Con un escueto “1 años postparto”, la influencer ha subido un video con un espectacular vestido amarillo lima donde se ve cómo está su cuerpo 12 meses después de tener a su pequeño. Jeimy ha acudido a una boda acompañada de buenos amigos y ha optado por una prenda que se ajusta a su cuerpo como un guante.

El vestido es de un llamativo verde lima que resalta a la perfección su piel morena. Deja uno de los hombros al descubierto mientras que el otro incorpora una manga larga fluida que le aporta movimiento. Por detrás destaca un gran escote en la espalda, rematado con finos tirantes cruzados en diagonal.

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Es un diseño ceñido que realza su silueta y que ha captado todas las miradas de sus seguidores, quienes no han dudado en dejarle comentarios al respecto. “Que guapa”, le ha escrito Mayka Rivera, de ‘La isla de las tentaciones 2’. “De otro mundo”, ha puesto otra usuaria.

Muchos coinciden en que después de convertirse en madre está aún más radiante. “¡¡Qué bella!! Después de ser mamita más hermosa está” o “Estas estupenda parece que no has estado embarazada” son algunos de los comentarios que lo confirman.

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Jeimy no puede estar más contenta de su cuerpo un año postparto y es por ello que no ha dudado en presumir delante de sus más de 30.000 seguidores. La creadora de contenido demuestra así que a pesar de estar 100% centrada en su maternidad y en el crecimiento de su hijo, también se ha dedicado tiempo a ella misma.