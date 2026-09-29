Lorena Romera 29 SEP 2026 - 14:47h.

La influencer ha compartido un vídeo en el que anuncia una nueva aventura laboral

Laura Matamoros explica lo que le ha ocurrido en la cara: "Llevo meses con médicos y pruebas"

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Laura Matamoros ha publicado un inesperado vídeo en sus redes sociales que ha dejado a sus seguidores en completo estado de shock. Con una puesta en escena cuidada y un mensaje cargado de expectación, la que fuera ganadora de 'GH VIP' y concursante de 'Supervivientes' hasta en dos ocasiones ha confirmado que se embarca en un nuevo e ilusionante reto profesional.

A través de esta publicación en Instagram, la televisiva ha confesado que lleva "semanas preparando algo que va a pasar" y que detrás de este lanzamiento hay "mucho trabajo, muchos nervios y muchas ganas para ultimar cada detalle".

El vídeo transcurre en un plató de fotografía con luces de estudio y fondo blanco. En él, la sobrina de Mar Flores aparece sentada en un taburete vistiendo una chaqueta de cuero, pantalones estilo cargo y sandalias de tacón, mientras ojea un periódico ficticio con el titular 'VENDETTA', el nombre que le ha puesto a esta aventura, que significa venganza en inglés.

"Vienen unos meses fuertes. Esto acaba de empezar. Welcome to VENDETTA (Bienvenidos a VENDETTA) Qué nervios", ha escrito la madre de Matías y Benjamín, los dos hijos que tiene fruto de su relación con Benji Aparicio. A lo largo del corte, las imágenes alternan los bastidores del rodaje con recuerdos de sus anteriores apariciones en televisión, como su salto en helicóptero o momentos de convivencia en la casa de Guadalix de la Sierra.

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Haciendo un repaso por su trayectoria en la pequeña pantalla, la creadora de contenido ha recordado con humor que a ella le "va la marcha" tras haber participado en "dos 'Supervivientes' y un 'Gran Hermano'". Un post en el que rememora sus luces y sombras en televisión, desde ser "ganadora y finalista" hasta su marcha de Honduras "por lesión".

Un misterioso reto profesional

Pero Laura sigue queriendo explorar sus límites: "Todo eso quiere decir que voy con todo, ya lo sabemos, pero en este caso también voy a ir con todo". Además, ha querido lanzar una pista sobre la naturaleza de esta nueva aventura al señalar que, como en aquellas ocasiones, habrá otros factores a tener en cuenta: "una vez más, todo no depende solo de mí".

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Con una sonrisa y planteando la incógnita a su comunidad sobre en qué clase de reto planea adentrarse, Laura Matamoros ha concluido asegurando entre risas que está "un poco loca" y confirmando su decisión: "Así que sí, acepto el reto". Habrá que esperar a los próximos días para conocer más detalles sobre este proyecto.