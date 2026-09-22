La joven, que reside en Sídney, acudió a uno de los conciertos de la artista tras publicar en TikTok que no había conseguido entradas. Desde la web de Informativos Telecinco hemos hablado con ella

La cantante ya ha ofrecido tres show de los 12 previstos en la capital española como parte de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'

Compartir







La residencia de Shakira en Madrid está dejando algunas de las imágenes más comentadas de su paso por la capital. Una de ellas tiene como protagonistas a los acompañantes que, ataviados con las características gafas plateadas, caminan junto a la cantante minutos antes de que comience el espectáculo. Entre ellos ha habido ya numerosos rostros conocidos, pero también algunos de sus fans que han conseguido vivir desde dentro una experiencia que, para muchos, parecía inalcanzable.

Ese es el caso de Mily, una joven venezolana con la que hemos charlado desde la web de Informativos Telecinco después de que acudiera al concierto de Shakira del pasado sábado, 19 de septiembre. Y es que su historia es de lo más llamativa. Consiguió que la cantante le costeara los vuelos desde Sídney, Australia, donde reside, hasta la capital española, le pagara el alojamiento y le invitara al show. Todo ello gracias a que publicó un vídeo en TikTok en el que confesaba que no había conseguido entradas.

Así consiguió que Shakira le invitara a uno de sus conciertos en Madrid

"Soy fan tuya desde que tengo siete años. Estuve intentando conseguir una entrada para ir desde Australia yo sola para ir a verte en España y ha sido imposible. Sold out. Si tú, Shakira, estás viendo este vídeo, invítame a caminar contigo, por favor. ¿Cómo me voy a quedar sin entrada? Contémplalo. Piensa en mí", decía en el vídeo.

Días después de publicarlo, la propia Shakira le comentó el siguiente mensaje: "Eres mi invitada especial. ¿Caminamos juntas el camino de las lobas?". Fue entonces cuando el equipo de la cantante se puso en contacto con ella para hacerle una propuesta que difícilmente podía imaginar cuando decidió contar su historia en redes sociales: invitarla a Madrid para asistir a los conciertos y formar parte de la experiencia que rodea a la artista durante su residencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"No me lo esperaba para nada. Jamás pensé que vería mi vídeo y que me invitaría. Ni que me costearan los pasajes, el hospedaje, la experiencia... Todo. Ha sido un regalo", nos confiesa.

Pero había algo más. Su experiencia no se iba a limitar solo a ocupar un asiento entre el público. También iba a tener la oportunidad de conocer de cerca parte de la dinámica que rodea a los conciertos y, sobre todo, de caminar junto a Shakira antes de que la cantante saliera al escenario.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"Yo pensaba que me pondrían atrás del todo de la caminata, pero me enteré al llegar al estadio que iba a estar caminando con ella delante. Para mí fue una sorpresa".

Los detalles de su encuentro con Shakira

Además, tal y como nos explica, tuvo la oportunidad de hablar con la compositora colombiana, quien la reconoció al instante. "Ella se acercó a mí, me llamó por mi nombre y me dijo: 'Mily, ¿cómo estás? Lo logramos, lo prometido es deuda'. Me abrazó con cariño, y todo eso, para mí, superó lo que un fan puede esperar de su ídolo. Si antes era fan, ahora muchísimo más".

Después de la actuación de Shakira, su equipo volvió a contactar con Mily para que pudieran charlar más tiempo y hacerse una foto. "En cuanto me vio me preguntó: '¿Disfrutaste el concierto? ¿Cómo la has pasado?', y nos hicimos varias fotos. Y mira, se me quiebra la voz solo de recordarlo porque fue un momento muy emotivo. Algo que todo fan debería tener con su artista", narra.

En cuanto a cómo es la cantante en las distancias cortas, recalca a este medio: "Yo soy una persona que confía mucho en las energías de los demás, y la energía de Shakira inspira paz, da tranquilidad y es una persona muy serena. Valoro demasiado el hecho de que ella, después de hacer un show de horas, se tomara el tiempo de querer conocerme y hablar conmigo. Dice muchísimo de la calidad de ser humano que es Shakira. Fue maravillosa".

Para Mily, esta experiencia, sin duda, es insuperable. "No pedí absolutamente nada y me dieron más de lo que soñé", indica. Y sentencia: "Ella no sabe que sanó a una Mily que tenía siete años que soñaba con conocerla y pensaba que nunca podría llegar a hacerlo. Estoy muy orgullosa de ser su fan".

Los otros famosos en la residencia de Shakira en Madrid

La presencia de Mily se suma a la de numerosos rostros conocidos que ya han participado en esta particular entrada al escenario. Durante las primeras fechas madrileñas han acompañado a Shakira figuras como Chanel, Vicco, Lola Lolita, Paula Echevarría y su hija Daniella Bustamante, entre otras.

Las imágenes de todos ellos, con las características gafas y traje plateado, han circulado por redes sociales y han convertido este momento previo al concierto en una de las estampas más reconocibles de la residencia madrileña.

Pero la lista de invitados de Shakira no se ha limitado a quienes caminan junto a ella. La residencia también está congregando a numerosos rostros conocidos entre el público, desde Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, hasta Vanesa Romero, Paco León o Rosauro Varo.

Madrid se ha convertido así en una de las grandes paradas de 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'. La cantante ofrece 12 conciertos en la capital, acompañados de una propuesta que va más allá del propio espectáculo y que incluye Macondo Park, un espacio creado alrededor de la residencia con propuestas gastronómicas, culturales y musicales.