Al exjefe de la UDEF se le investiga por delitos de tráfico de drogas, organización criminal, blanqueo de capitales y revelación de secretos.

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El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha prorrogado dos años más la prisión provisional, hasta el límite máximo de cuatro, al exjefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez Gil, que ingresó en la cárcel en noviembre de 2024 y al que le fueron intervenidos 20 millones de euros que tenía ocultos en una pared de su domicilio.

El magistrado ha adoptado esta decisión tras celebrar una vista ante el próximo vencimiento de los dos primeros años en prisión preventiva, prorrogables por un máximo de otros dos años, en la que la Fiscalía Antidroga ha solicitado que se mantenga su situación de prisión provisional al concurrir indicios sólidos y consolidados de la comisión de unos delitos que podrían suponer más de 20 años de cárcel.

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Al exjefe de la UDEF se le investiga por delitos de tráfico de drogas, organización criminal, blanqueo de capitales y revelación de secretos, han informado fuentes de la Audiencia Nacional.

En dicha comparecencia, la defensa del ex mando policial ha solicitado la libertad provisional alegando la inexistencia de indicios de delito, entre otros argumentos.

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En el auto en el que ha acordado prorrogar la prisión, el juez recuerda la decisión que adoptó la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el pasado 13 de agosto con respecto a otro de los principales investigados en esta causa, Ignacio Torán, y cuyos argumentos, apunta, podrían ser de aplicación al caso de Óscar Sánchez Gil.

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Riesgo de fuga por la entidad de los hechos y elevada penalidad

En dicha resolución, la Sala apreció un riesgo de fuga por “la entidad de los hechos imputados, la elevada penalidad que los mismos comportan, la intensidad de las conductas desplegadas por el ahora recurrente, la capacidad logística de la organización criminal, el rol y la ascendencia de este respecto de los otros miembros de la organización, alguno de los cuales se halla huido de la justicia”.

Por tanto, consideraba que ninguna medida alternativa podría alcanzar la finalidad perseguida por la prisión provisional, ya que el arraigo alegado por el investigado no mitiga el riesgo de fuga, ni garantiza suficientemente su presencia en el acto del juicio oral.

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La Sala de lo Penal ha confirmado además en ocasiones anteriores la situación de prisión provisional de Óscar Sánchez Gil, la última de ellas en abril de 2025, al observar "los sólidos indicios de delito (...) con referencia a las cantidades de dinero en efectivo que le fueron intervenidas en los registros practicados", en alusión a los 20 millones de euros encontrados en su domicilio, entre otras cantidades que le fueron intervenidas.

Abrumadores elementos de cargo contra él

"Los indicios tenidos en cuenta en su momento, se han consolidado a lo largo de la instrucción, siendo abrumadores los elementos de cargo reunidos en la instrucción contra él", destaca el magistrado. Según los investigadores, el exjefe de la UDEF daba cobertura a la entrada de cocaína en España por mar oculta en contenedores y se sospecha que cobraba cerca de un millón de euros por cada entrada que facilitaba a la organización.

Su detención se produjo a raíz de una operación en la que se intervino un contenedor con 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras (Cádiz), el mayor alijo de esa droga intervenido entonces hasta la fecha.

A este grupo organizado se le atribuye la introducción de 73 toneladas de cocaína en contenedores marítimos por valor de más de 2.000 millones de euros.

Por estos hechos, además de Torán y el exjefe de la UDEF, han sido procesadas por delitos de blanqueo la mujer de Sánchez Gil -también policía- y la hermana de esta, entre otras personas físicas y jurídicas.

Entre los huidos destaca Alejandro Salgado, el Tigre, presunto miembro de la organización sobre el que pesa una orden de detención y al que se situó en Dubái, ciudad en la que se estima que Torán posee un patrimonio inmobiliario de millones de euros.