Tal y como ha confirmado un representante del intérprete, la ceremonia privada tuvo lugar en Los Ángeles

¿Qué ha sido de Jim Carrey, el actor mejor pagado de Hollywood?

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Jim Carrey ha vuelto a pasar por el altar. El actor, de 64 años, se ha casado por sorpresa con Min Ah, su novia surcoreana, apenas siete meses después de que ambos oficializaran su relación.

Tal y como ha confirmado un representante del intérprete a la revista 'People', la ceremonia privada tuvo lugar en Los Ángeles. La feliz noticia llega medio año después de que ambos aparecieran por primera vez juntos en un acto durante los Premios César celebrados en París, donde Carrey recibió un César de Honor y protagonizó uno de los momentos más personales de la noche al dirigirse directamente a la mujer que ahora es su esposa.

La boda habría tenido lugar el pasado 30 de septiembre y, de momento, apenas han trascendido detalles sobre la ceremonia, los invitados o el lugar exacto en el que se celebró.

'TMZ', por su aparte, ha asegurado que se trató de una celebración pequeña. La discreción que ha rodeado el enlace encaja con la manera en la que la pareja ha llevado su relación desde el principio, lejos de las redes sociales y de las apariciones públicas.

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Su relación

Aunque para muchos Min Ah apareció por primera vez en la vida de Jim Carrey en los Premios César, lo cierto es que existen imágenes de ambos juntos desde febrero de 2022.

En aquel momento fueron fotografiados en Los Ángeles durante un espectáculo benéfico de comedia organizado por Judd Apatow. Ninguno de los dos había confirmado entonces que mantenían una relación sentimental y Carrey optó por mantener su vida privada al margen de sus apariciones públicas.

La pareja esperó hasta el 26 de febrero de este año para hacer su primera aparición pública como tal. Fue en París, durante la 51ª edición de los Premios César.

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Carrey acudió a la ceremonia acompañado por Min Ah, su hija Jane Erin Carrey y su nieto Jackson, evidenciando por primera vez la cercanía existente entre el actor y su pareja dentro de su entorno familiar.

Cuando el protagonista de 'Mentiroso compulsivo' recibió el César de Honor por el conjunto de su trayectoria, pronunció su discurso íntegramente en francés y, después de agradecer la presencia de su hija y su nieto, se dirigió a Min Ah delante de todo el público.

"Gracias a mi sublime compañera, Min Ah. Te quiero", expresó durante su intervención. Aquella frase se trató de la primera declaración pública de amor de Carrey hacia ella y convirtió aquella aparición en una auténtica presentación oficial de la pareja.

Quién es Min Ah

El perfil de Min Ah continúa rodeado de cierto misterio. La información pública sobre ella es prácticamente nula, porque tanto ella como Carrey han mantenido su romance fuera de la exposición habitual de Hollywood.

De hecho, se desconoce su edad, a qué se dedica y ni siquiera si tiene redes sociales. Algunos medios la han descrito como surcoreana o de ascendencia coreana, pero este extremo no está confirmado de manera oficial.

Ese perfil bajo explica que no existan entrevistas o declaraciones de Min Ah sobre su relación con el actor. Tampoco se conoce públicamente cuándo comenzó exactamente su noviazgo. Pero lo que está claro es que su enlace nupcial tiene un significado especial si se recuerda lo que el propio Carrey había dicho años atrás sobre volver a casarse.

Los otros matrimonios de Jim Carrey

Después de haber pasado dos veces por el altar, el actor llegó a asegurar que no tenía intención de hacerlo una tercera vez. En 2008, mientras mantenía una relación con Jenny McCarthy, afirmó que su intención era no volver a casarse y bromeó con que, después de dos matrimonios, era mejor detenerse ahí.

Años después, en 2014, volvió a abordar la cuestión durante una entrevista con Howard Stern. Entonces explicó que no consideraba necesario volver a casarse, aunque dejó una puerta abierta a que las circunstancias pudieran cambiar si aparecía alguien que le hiciera replanteárselo. Y finalmente ha ocurrido. Min Ah se ha convertido en la tercera mujer con la que Jim Carrey contrae matrimonio.

Antes de Min Ah, Carrey estuvo casado en dos ocasiones. Su primera mujer fue Melissa Womer, con quien contrajo matrimonio en 1987, en los primeros años de su ascenso en Hollywood.

La pareja tuvo una hija, Jane Erin Carrey, nacida ese mismo año. Su matrimonio terminó en 1995, después de aproximadamente ocho años juntos. Jane es la única hija de Jim Carrey y quien después le convirtió en abuelo con el nacimiento de su hijo Jackson.

Un año después de su divorcio de Melissa Womer, Carrey volvió a casarse. Esta vez lo hizo con Lauren Holly, su compañera de reparto en 'Dos tontos muy tontos'.

La pareja se conoció durante aquella etapa profesional y contrajo matrimonio en Los Ángeles en 1996. Ambos se separaron en junio de 1997 y su divorcio llegó después de menos de un año de matrimonio.