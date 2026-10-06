María Pombo y Pablo Castellano han informado que han encontrado a Pluto, su gato desaparecido desde hace días

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MadridTras varios días de angustia, desesperación y tristeza, María Pombo ha comunicado en sus redes sociales que, por fin, se ha reencontrado con un miembro de su familia cuyo rastro se había perdido hace varios días.

La 'influencer' lanzaba un grito de ayuda a través de sus redes sociales en el que informaba a sus seguidores que había sufrido la desaparición de un miembro de su familia. En concreto, el miembro de la familia formada por María Pombo y Pablo Castellano que había desaparecido del hogar era Pluto, el gato y mascota de la familia Pombo.

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La desaparición y el reencuentro con Pluto

Nada más lanzar la noticia de su desaparición, su comunidad de seguidores se movilizaba para intentar encontrar al felino. Tras más de tres días desaparecido, María Pombo y Pablo Castellano han encontrado finalmente a Pluto, su gato, después de varios días de angustia y una intensa búsqueda capitaneada por numerosos seguidores de la 'influencer'.

Completamente feliz y emocionada, la propia María ha contado la noticia en sus redes sociales. Según ha explicado, todo comenzó cuando Esperanza, una de las personas que más se ha implicado en la búsqueda, le envió una fotografía de un gato que había localizado cerca de su casa.

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“Nada más ver la foto digo: es Pluto”, ha contado María. La sorpresa fue todavía mayor al descubrir dónde se encontraba. En las historias compartidas en su red social, María Pombo ha contado que Pluto estaba en una calle muy cercana a la suya, apenas "dos casas más arriba".

Nada más ver la foto y conocer en qué casa se hallaba el minino, María Pombo acudió junto a la seguidora que lo localizó y junto a Pablo Castellano. Tras unos minutos de espera y varias llamadas a su mascota, la creadora de contenido pudo ver a Pluto escondido debajo de un seto. El gato se encontraba asustado y muy tenso, pero no intentó escapar, por lo que, según ella misma explica, pudieron cogerlo.

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El agradecimiento de la creadora de contenido a su comunidad

Desde el aeropuerto y tras reencontrarse con su gato, la influencer ha querido contar con pelos y señales cómo ha sido este reencuentro con su mascota. Esperando un vuelo en el aeropuerto de Barajas, María Pombo reconocía que, durante estos días, llegó a pensar en los peores escenarios y ha asegurado que viajar sin saber dónde estaba Pluto había sido especialmente difícil para ella.

Tras reencontrarse con su gato, María ha querido agradecer públicamente a todas las personas que participaron en la búsqueda, especialmente a Esperanza, a sus hermanas, amigos y seguidores, que durante días le enviaron fotografías y han estado trabajando para intentar localizar al gato desaparecido.

“De verdad, nunca más me dejéis decir que tengo muchos haters, porque no es verdad”, reconocía emocionada. “La suerte que tengo, más quisieran muchos”, confesaba con una sonrisa desde el aeropuerto.

Después de la preocupación y los días de búsqueda, María Pombo ya puede viajar mucho más tranquila con la tranquilidad de saber que Pluto está de nuevo con ella y, como era de esperar, la creadora de contenido y su marido ya han subido una publicación celebrando este reencuentro con su mascota.